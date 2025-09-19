https://ukraina.ru/20250919/dezertirstvo-v-vsu-postavili-na-finansovyy-potok-delo-snayper-deputatki-glavnoe-na-1300-19-sentyabrya-1068887701.html

Дезертирство в ВСУ поставили на финансовый поток, дело "снайпер-депутатки". Главное на 13:00 19 сентября

Дезертирство в ВСУ поставили на финансовый поток, дело "снайпер-депутатки". Главное на 13:00 19 сентября - 19.09.2025 Украина.ру

Дезертирство в ВСУ поставили на финансовый поток, дело "снайпер-депутатки". Главное на 13:00 19 сентября

В ВСУ дезертирство поставлено на финансовый поток. На Украине продолжается скандал вокруг депутата Днепропетровского областного совета, 46-летней Марианны... 19.09.2025

В ВСУ дезертирство поставлено на финансовый поток. На Украине продолжается скандал вокруг депутата Днепропетровского областного совета, 46-летней Марианны Кизияровой (Мирошниченко), которую обвиняют в фиктивной службе в украинской армии. Сама Кизиярова была арестована летом 2025 года, но вышла на свободу под залог в 700 тысяч гривен. А вот у причастных к ее "службе на бумаге" дела похуже.Бывшего командира воинской части, ненадеванного подполковника, задержали. Его обвиняют в том, что он превратил дезертирство в прибыльную схему обогащения. По данным следствия, он вместе с двумя гражданскими лицами организовывал побеги военнослужащих из воинских частей. За это он брал с каждого дезертира по 5-7 тысяч долларов США."Оплата производилась наличными, а перевозка осуществлялась тайно, чтобы избежать внимания командования. Правоохранители задокументировали попытку вывоза двух солдат из учебного центра. Подозреваемые обещали им полную защиту — от транспортировки до прикрытия на случай проверок. Во время передачи части оговоренной суммы организатор и его сообщники были задержаны с поличным", - сообщили в Генпрокуратура Украины.В результате действий экс-командира число личного состава стремительно сокращалось, а выполнение боевых задач - срывалось. Мужчину арестовали, задержаны и два его подельника. Прокуроры проверяют их причастность к другим эпизодам, кроме нашумевшего дела о "службе на бумаге" депутата Днепропетровского облсовета Марьяны Кизияровой.Экс-командира уже признали виновным в пособничестве уклонению от военной службы и растрате чужого имущества по делу Кизияровой. Он признался, раскаялся, ему назначили наказание с испытательным сроком в 3 года. Кроме этого, его понизили в звании с подполковника до майора, и вернули на службу в ВСУ."Несмотря на это, майор продолжил преступную деятельность. Во время задержания он находился в игорном заведении Днепра (Днепропетровска. - Ред.), где часто проводил досуг. При обыске у него изъяли 3,8 тысячи долларов, которые он еще не успел проиграть", - сообщили в Генпрократуре Украины.Марианна Кизиярова активно ведет социальные сети. Она отрицает факт фиктивной службы в ВСУ и заявляет, будто отслужила 14 месяцев, из которых 5 "безвылазно проводила на фронте". За это время она получала зарплату - "тыловую тридцатку" (вероятно, 30 тысяч гривен) в месяц.По словам Кизияровой, подозрение по делу о дезертирстве получил и ее "любимый мужчина - профессиональный военный, полковник с тяжелыми ранениями, контузиями". Этот полковник, утверждает она, принимал участие в боевых действиях с 2014 года, а в феврале 2022 года вернулся в ряды ВСУ с пенсии."И сейчас готовит целый армейский корпус", - заявила Кизиярова в соцсетях.Жители Днепропетровска предполагали, что Кизиярова "служила в ВСУ" под его командованием, но она это отрицает. Говорит, за 14 месяцев не получила ни одой награды. А в подтверждение ее слов, ее защитники в соцсетях опубликовали сертификат о том, что она, дескать, в 2023 году прошла курсы снайпера. Для чего эти курсы нужны депутату - вопрос открытый.Итак, Кизиярова весь август отвергала любые обвинения, и одним из аргументов в свою защиту называла то, что суд не рассматривает по каким-то причинам ее дело.И дело передали в суд 10 сентября. Тогда у Кизияровой появилась кипа удостоверений к госнаградам "любимого человека" - полковника Дмитрия Кизиярова. Среди них - значки отличия от Генштаба ВСУ и медальки "Защитника Отечества".Впервые о своей "службе в ВСУ" Кизиярова заявила в 2023 году. Она опубликовала фотографию себя в полевой форме без знаков отличия, с винтовкой в поле, где колосилась пшеница. Брови Кизияровой были татуированы, губы - накачаны, глаза - накрашены.- Пошла служить? - спросила у нее некая Наталия Хазан, сестра депутата Днепропетровского облсовета Павла Хазан, дочь бывшего депутата Верховной Рады Украины III созыва Виктора Хазан, и сама же депутат Днепропетровского облсовета.- Пошла со мной, побеждать, - ответила сначала вместо Кизияровой некая Анна Павлова.- Пошла учиться защищать Отечество, - уточнила сама Кизиярова.А та самая Анна Павлова, она же Кабова, судя по ее соцсетям, имеет отношение к медийной 128-й отдельной бригаде территориальной обороны "Дикое Поле" (не путать с 128-й горно-штурмовой бригадой ВСУ). В феврале получила старшего лейтенанта, а весной этот старший лейтенант вместе с мужем уже впервые в жизни побывала на берегу океана.Другая подружка Кизияровой, уже по зоозащитному фронту, Валерия Ковалева, утверждает, что Марианна прошла двухмесячные курсы снайперской подготовки, во время которых "ползала, сбивая локти в кровь". А после этого - поступила на службу в ту же днепропетровскую 128-ю бригаду территориальной обороны."И делала то, что поручали (не снайпером)", - утверждает Ковалева.Тем не менее, каким образом зоозащитница Мирошниченко, она же Кизиярова, служила в ВСУ остается загадкой. "Не снайпер" в качестве депутата в 2023 году умудрилась провести более 100 приемов граждан и в 75 случаях выделить им финансовую помощь. В 2024 году - почти то же самое, но помощь получили уже меньше, 55 граждан.И про госнаграды Кизиярова не слукавила. От ВСУ ничего не получила, но получила от облсовета, в котором числится депутатом. В декабре 2023 года ее наградили значком "Оборона. Единство. Победа", учрежденным для гражданских лиц самим облсоветом.

