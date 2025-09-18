https://ukraina.ru/20250918/sudba-evropy-pochemu-stubb-obschaetsya-ne-s-zhenoy-a-s-zelenskim-1068834492.html

Судьба Европы. Почему Стубб общается не с женой, а с Зеленским

Судьба Европы. Почему Стубб общается не с женой, а с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб недавно признался, что общается с Зеленским гораздо больше, чем со своей собственной супругой.

"За последнюю неделю я провел с вами больше времени, чем со своей женой. Мы провели целый день в Дании, а оттуда полетели в Париж. А потом вы, должно быть, так соскучились по мне, что позвонили мне в выходные и спросили, могу ли я приехать сюда на день раньше. И, конечно же, я это сделал. Моя жена приехала за день до меня, и сегодня я провел пять минут с ней и более двух часов с вами. Я действительно ценю это", – заявил он в ходе очередной встречи с украинским диктатором, которая прошла в Киеве.Эти слова, произнесенные без всякой иронии, вызвали нервную реакцию в Финляндии, которая находится сейчас в состоянии самого серьезного кризиса с момента окончания Второй мировой войны.По данным Статистического центра Финляндии количество разорившихся и закрывающихся компаний уже вдвое превышает число вновь зарегистрированных фирм – потому что Суоми охватила настоящая волна банкротств.Индикатором тяжелой ситуации в экономике является строительная отрасль. Согласно оценке профсоюза Rakennusliitto, около 50 тысяч профессиональных строителей остались сейчас без работы, а многие из них уехали в Швецию, где проходит интенсивное строительство бомбоубежищ в рамках программы НАТО. Это говорит о том, что в Финляндии практически остановилось строительство, что указывает на экономический спад, отсутствие государственной поддержки и инвестиций.Уровень безработицы в северной стране, которая, будто бы в издевку, до сих пор считается "самой счастливой в мире", повысится по итогам текущего года как минимум до 9,3%, Только по официальным данным число безработных финнов увеличилось за последние месяцы на 40 тысяч человек и продолжает расти.Однако эксперты указывают, что это далеко не полная официальная статистика, которая оценивает количество людей, получающих социальные пособия. Между тем, пособия тоже сокращаются правительством Финляндии в рамках политики экономии, и многие безработные выживают сейчас без помощи государства, не попадая в поле зрения социологов.Урезали даже культурные программы, которые когда-то получали в Финляндии щедрое финансирование. Государство, во главе которого стоят радикальные националисты, не жалеет деньги только на американское оружие, которое затем переправляют на Украину, за счет обнищания собственных граждан."Теперь, когда здравоохранение, социальная защита, пожилые люди, безработные, гуманитарная помощь, охрана природы, литература, музеи, театры, оркестры, изобразительное искусство и так далее загнаны в угол сокращением и без того скудных дотаций – всего лишь на стоимость пары американских истребителей, – совершенно логично, что следующим в списке окажется кино.Я глубоко удивлен действиями правительства, которое, похоже, ненавидит собственный народ, лишь бы угодить капиталу, уделяя внимание только торговле оружием и заигрыванию с одной рухнувшей западной сверхдержавой", – заявил на днях самый известный финский режиссер Аки Каурисмяки.Перед лицом внутреннего коллапса финские элиты полностью переключились на агрессивную внешнюю политику. Именно поэтому президент Александр Стубб предпочитает проводить свое время с Зеленским, а не с супругой – игнорируя ее точно так же, как он игнорирует всех остальных финнов.Стратегия финских ястребов сводится к тому, чтобы постоянно усиливать напряженность в отношениях с Россией, оправдывая этим все проблемы своей страны – кризис в экономике, уничтожение социальных программ, а также постепенную ликвидацию демократических свобод. Потому что высокопоставленные политические руководители Финляндии обвиняют своих внутренних критиков в том, что они работают на Москву. Даже если люди просто жалуются на падение доходов и растущие цены.Признание того, что экономические проблемы Финляндии являются прямым следствием разрыва с Россией, который лишил эту страну доступа к российскому рынку и экспортным сырьевым ресурсам, является в финском обществе настоящим табу. Все понимают, что это правда, но боятся озвучивать такие размышления вслух, чтобы не получить репутацию российских агентов.Финская ситуация очень точно моделирует положение в других европейских странах. Они тоже страдают от экономического кризиса, который постоянно усугубляется. А местные элиты, которые сталкиваются с внутренним недовольством, также делают ставку на оголтелый милитаризм, оправдывая это вымышленной "российской угрозой".Будущая судьба Европы выглядит сейчас трагичной – причем без всяких преувеличений. Европейские власти не в состоянии улучшить жизнь своих избирателей, и потому взяли курс на развязывание новой большой войны, не останавливаясь перед катастрофическими последствиями подобной политики.Это подтверждает пример Франции, где сегодня состоится очередная всеобщая забастовка с участием основных профсоюзов. В ней будут участвовать более миллиона человек – от работников общественного транспорта до школьных учителей.Французы протестуют против сокращения финансирования госсектора и новых мер бюджетной экономии – потому что реализация этой антисоциальной программы вновь увеличит армию бездомных и безработных. Но Эммануэль Макрон не обращает на эти требования никакого внимания.Он демонстративно выдвинул на пост нового премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню – бывшего министра обороны, главного французского ястреба, который активно участвовал в разжигании конфликта с Россией и общался с Зеленским даже больше, чем Стубб, получив от него два украинских ордена "За заслуги".Во Франции открыто говорят: это назначение указывает на то, что французское правительство пытается купировать внутренний кризис через внешнеполитическую эскалацию на украинском направлении, невзирая на связанные с этим риски для безопасности.В случае войны Макрон запретит любые забастовки и демонстрации, закроет рот критикам, а также попытается сплотить французов вокруг своей непопулярной низкорейтинговой персоны – под предлогом борьбы с внешними врагами.Потому что утрата власти кажется западному истеблишменту более тяжелой перспективой, чем ядерная война.О том, чем знаменит и кто такой Себастьян Лекорню, ныне возглавляющий правительство Франции - в статье Владимира Скачко "Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции"

