Сколько стоит пророссийская позиция в Италии: репатриантка Щербинина о волонтёрстве и не только

Менеджер в индустрии моды Ирина Щербинина в рамках постоянного проекта Украина.ру "Хочу жить в России" рассказала о том, чем живёт Италия и объяснила, почему народная дипломатия побеждает пропаганду, а волонтёрская деятельность объединяет людей от Владивостока до Калининграда

видео

01:07 – Юность и жизнь на несколько стран.08:30 – Особенности быта в Италии и социализация в этой стране.19:02 – Приезд в Крым в составе итальянской делегации.21:33 – СМИ в Италии.35:50 – Начало СВО и первая реакция.37:36 – Волонтёрская деятельность и помощь пожарным в ДНР и ЛНР.

