https://ukraina.ru/20250918/pvo-za-noch-unichtozhila-pochti-polsotni-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1068826872.html

ПВО за ночь уничтожила почти полсотни украинских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 43 беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 18 сентября телеграм-канал Украина.ру

новости

россия

ростовская область

курская область

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 23 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 11 - над Волгоградской, пять над Курской областями, три над Крымом и один над Белгородской областью.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе.Никто из людей не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле, пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

