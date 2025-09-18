ПВО за ночь уничтожила почти полсотни украинских дронов над Россией - 18.09.2025 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила почти полсотни украинских дронов над Россией
ПВО за ночь уничтожила почти полсотни украинских дронов над Россией - 18.09.2025 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила почти полсотни украинских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 43 беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 18 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-18T07:39
2025-09-18T07:39
Из них 23 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 11 - над Волгоградской, пять над Курской областями, три над Крымом и один над Белгородской областью.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе.Никто из людей не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле, пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров.
ПВО за ночь уничтожила почти полсотни украинских дронов над Россией

07:39 18.09.2025
 
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 43 беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 18 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 23 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 11 - над Волгоградской, пять над Курской областями, три над Крымом и один над Белгородской областью.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе.
Никто из людей не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле, пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
