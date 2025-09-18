https://ukraina.ru/20250918/predstavitel-vpk-ssha-priznal-otstavanie-ot-kitaya-i-rossii-v-sfere-voennykh-bpla-1068823791.html

Представитель ВПК США признал отставание от Китая и России в сфере военных БПЛА

Представитель ВПК США признал отставание от Китая и России в сфере военных БПЛА

США отстают от Китая и России в том, что касается адаптации к методам ведения боевых действий с применением БПЛА, распространение дронов изменило правила игры для американской армии, заявил президент производящей робототехнику оборонной компании Allen Control Systems Стив Симони

Представитель американского ВПК также призвал к более активному внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в оружие."США отстают от таких соперников, как Китай, в реагировании на изменение недорогими беспилотниками методов ведения войны. Распространение беспилотников сделало войну доступной практически для любой воюющей стороны и изменило правила игры для армии США", — говорится в сообщении портала Axios.По мнению Симони, на которое ссылается портал, в течение следующих 5-10 лет каждое орудие, установленное на американском корабле, танке или грузовике, должно быть "заменено его версией с искусственным интеллектом" со способностью уничтожать беспилотники.Симони также отметил, что общественность испытывает опасения по поводу идеи внедрения ИИ в оружие. Тем не менее, считает он, эта мера является "неотложной необходимостью".Axios подчёркивает, что беспилотники стоимостью в несколько тысяч долларов могут атаковать американскую технику стоимостью в миллионы долларов, при этом армия США часто использует "очень дорогие ракеты", чтобы сбить эти беспилотники."Пентагон вложил значительные средства в электронные системы для дистанционного выведения из строя беспилотников, однако такие соперники, как Россия, выпускают новые беспилотники, которые невозможно заглушить", — пишет портал со ссылкой на Симони.Как мы сообщали ранее, в августе The Times со ссылкой на командира зенитной батареи сообщила, что к зиме Россия будет запускать ежесуточно тысячи БПЛА "Герань", на которые у Киева нет адекватного ответа."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют — в настоящее время появилась реактивная версия "Герань-3" с крейсерской скоростью до 600 км/ч.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

