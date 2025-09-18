Политолог развеял миф о внешнем следе в непальских беспорядках - 18.09.2025 Украина.ру
Политолог развеял миф о внешнем следе в непальских беспорядках
Политолог развеял миф о внешнем следе в непальских беспорядках
Нынешние беспорядки в Непале являются частью внутренней политической борьбы, характерной для этой страны, и не являются результатом работы внешних сил по сценарию "майдана"
Подготовить подобный сценарий в традиционном непальском обществе, практически не менявшемся тысячелетиями, практически невозможно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Эксперт напомнил, что Непал пережил несколько переворотов, трансформировавшись из королевства в государство с квази-маоистским режимом, который со временем перестал быть однозначно прокитайским. Он подчеркнул, что Непал традиционно остается на периферии большого внимания мировых держав.Ищенко заявил, что технологии, успешные в постсоветских странах, неприменимы в условиях Непала."Готовить майдан в таком традиционном обществе, как в Непале, надо годами, если не десятилетиями. Туда невозможно заслать какую-нибудь соросовскую организацию. Они будут сильно отличаться от всех остальных и не будут владеть ситуацией на месте", — пояснил аналитик.Он также описал социально-экономический контекст страны, который делает ее устойчивой к внешнему влиянию."Непал — это бедная страна горных пастухов, которым не до Интернета и не до задушевных бесед в соцсетях", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем читайте на сайте Украина.ру.
новости, европа, сша, ростислав ищенко
Новости, Европа, США, Ростислав Ищенко

Политолог развеял миф о внешнем следе в непальских беспорядках

06:45 18.09.2025
 
© AP / Prabin Ranabhat
Нынешние беспорядки в Непале являются частью внутренней политической борьбы, характерной для этой страны, и не являются результатом работы внешних сил по сценарию "майдана"
Подготовить подобный сценарий в традиционном непальском обществе, практически не менявшемся тысячелетиями, практически невозможно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Эксперт напомнил, что Непал пережил несколько переворотов, трансформировавшись из королевства в государство с квази-маоистским режимом, который со временем перестал быть однозначно прокитайским. Он подчеркнул, что Непал традиционно остается на периферии большого внимания мировых держав.
Ищенко заявил, что технологии, успешные в постсоветских странах, неприменимы в условиях Непала.
"Готовить майдан в таком традиционном обществе, как в Непале, надо годами, если не десятилетиями. Туда невозможно заслать какую-нибудь соросовскую организацию. Они будут сильно отличаться от всех остальных и не будут владеть ситуацией на месте", — пояснил аналитик.
Он также описал социально-экономический контекст страны, который делает ее устойчивой к внешнему влиянию.
"Непал — это бедная страна горных пастухов, которым не до Интернета и не до задушевных бесед в соцсетях", — резюмировал Ищенко.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем читайте на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАРостислав ИщенкоУкраина.ру
 
