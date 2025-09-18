https://ukraina.ru/20250918/politolog-razveyal-mif-o-vneshnem-slede-v-nepalskikh-besporyadkakh-1068789334.html

Политолог развеял миф о внешнем следе в непальских беспорядках

Нынешние беспорядки в Непале являются частью внутренней политической борьбы, характерной для этой страны, и не являются результатом работы внешних сил по сценарию "майдана"

2025-09-18T06:45

ростислав ищенко

Подготовить подобный сценарий в традиционном непальском обществе, практически не менявшемся тысячелетиями, практически невозможно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Эксперт напомнил, что Непал пережил несколько переворотов, трансформировавшись из королевства в государство с квази-маоистским режимом, который со временем перестал быть однозначно прокитайским. Он подчеркнул, что Непал традиционно остается на периферии большого внимания мировых держав.Ищенко заявил, что технологии, успешные в постсоветских странах, неприменимы в условиях Непала."Готовить майдан в таком традиционном обществе, как в Непале, надо годами, если не десятилетиями. Туда невозможно заслать какую-нибудь соросовскую организацию. Они будут сильно отличаться от всех остальных и не будут владеть ситуацией на месте", — пояснил аналитик.Он также описал социально-экономический контекст страны, который делает ее устойчивой к внешнему влиянию."Непал — это бедная страна горных пастухов, которым не до Интернета и не до задушевных бесед в соцсетях", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем читайте на сайте Украина.ру.

