Политолог объяснил, почему Польша готова идти на экономические потери ради борьбы с РФ

Политолог объяснил, почему Польша готова идти на экономические потери ради борьбы с РФ - 18.09.2025 Украина.ру

Политолог объяснил, почему Польша готова идти на экономические потери ради борьбы с РФ

Польша готова пренебречь своими экономическими интересами ради противостояния с Россией, так как считает себя приоритетным союзником США в регионе. Такую точку зрения выразил политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Польша полностью закрыла границу с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений "Запад-2025", которые Варшава считает агрессивными. Решение включает блокировку железнодорожных переходов. Из-за это китайские грузы не могут идти беспрепятственно в Германию.Польша считает, что ее главный конек на международной арене, это особые привилегированные отношения с США. Она выступает как основной проводник американских интересов в Центральной Европе. И Польша готова идти на большие жертвы в этом плане, потому что, как представляется полякам, статус приоритетного союзника существенно усиливает международные позиции Варшавы, пояснил эксперт. Ради этого стоит даже идти на серьезные экономические потери, добавил он.Все региональные инициативы Польши, в первую очередь, Триморье (объединение европейских стран, которые имеют выход к Адриатическому, Черному и Балтийскому морям), направлены на блокирование европейско-китайских и европейско-российских торговых связей, отметил Неменский. Идеология этой инициативы заключается в том, чтобы перенаправить транзитный статус Польши с площадки, обеспечивающей контакты востока и Запада, на площадку, обеспечивающую торговые потоки между Севером и Югом. То есть перенаправить торговые пути, которые идут между Скандинавией и Средиземноморским регионом через Германию, на Польшу и другие страны этого региона. По словам политолога, это якобы компенсирует потери, которые страна несет из-за блокирования связей между Европой, Россией и Китаем. Но все подсчеты говорят, что эта идея себя не оправдывает. Стать главным транзитным государством между Балтийским и Средиземноморским регионом у Польши не получается, и объем торговли между этими регионами, который мог бы быть между Европой, Россией и Китаем, если бы Польша не занималась выгодным для США блокированием этих торговых путей, подытожил эксперт.Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.

