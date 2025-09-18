Нужны дроны попроще и подешевле. Эксперт рассказал, как России победить Украину - 18.09.2025 Украина.ру
Нужны дроны попроще и подешевле. Эксперт рассказал, как России победить Украину
Массовое применение простых и дешевых беспилотников способно решить исход конфликта на Украине в пользу России, считает военный историк, публицист, автор книги "Киев бомбили" Алексей Стаценко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-09-18T07:00
новости
россия
украина
сво
бпла
По словам эксперта, в российской армии должны быть развернуты войска беспилотных систем.Как минимум нужно подобрать подходящую материальную часть. Моделей БПЛА много, но из них надо выбрать наиболее эффективные для выполнения различных задач: разведка, бомбардировка, fpv-дроны (штурмовая авиация), дроны-перехватчики (истребительная авиация), сказал Стаценко. "Нужны дроны попроще и подешевле. Их массовое применение (сотнями тысяч и миллионами) может если не решить исход войны, то склонить чашу весов в нашу сторону", - добавил он. Подразделение "Рубикон", отвечающее за БПЛА, занимается не столько операциями на фронте, сколько подготовкой специалистов и подбором техники, чтобы наладить ее массовое производство, резюмировал он. Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, сво, бпла
Новости, Россия, Украина, СВО, БПЛА

Нужны дроны попроще и подешевле. Эксперт рассказал, как России победить Украину

07:00 18.09.2025
 
Массовое применение простых и дешевых беспилотников способно решить исход конфликта на Украине в пользу России, считает военный историк, публицист, автор книги "Киев бомбили" Алексей Стаценко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По словам эксперта, в российской армии должны быть развернуты войска беспилотных систем.
Как минимум нужно подобрать подходящую материальную часть. Моделей БПЛА много, но из них надо выбрать наиболее эффективные для выполнения различных задач: разведка, бомбардировка, fpv-дроны (штурмовая авиация), дроны-перехватчики (истребительная авиация), сказал Стаценко.
"Нужны дроны попроще и подешевле. Их массовое применение (сотнями тысяч и миллионами) может если не решить исход войны, то склонить чашу весов в нашу сторону", - добавил он.
Подразделение "Рубикон", отвечающее за БПЛА, занимается не столько операциями на фронте, сколько подготовкой специалистов и подбором техники, чтобы наладить ее массовое производство, резюмировал он.
Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.
