Нужны дроны попроще и подешевле. Эксперт рассказал, как России победить Украину

Массовое применение простых и дешевых беспилотников способно решить исход конфликта на Украине в пользу России, считает военный историк, публицист, автор книги "Киев бомбили" Алексей Стаценко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-09-18T07:00

По словам эксперта, в российской армии должны быть развернуты войска беспилотных систем.Как минимум нужно подобрать подходящую материальную часть. Моделей БПЛА много, но из них надо выбрать наиболее эффективные для выполнения различных задач: разведка, бомбардировка, fpv-дроны (штурмовая авиация), дроны-перехватчики (истребительная авиация), сказал Стаценко. "Нужны дроны попроще и подешевле. Их массовое применение (сотнями тысяч и миллионами) может если не решить исход войны, то склонить чашу весов в нашу сторону", - добавил он. Подразделение "Рубикон", отвечающее за БПЛА, занимается не столько операциями на фронте, сколько подготовкой специалистов и подбором техники, чтобы наладить ее массовое производство, резюмировал он. Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.

