Киевский режим "схлопнется" в промежутке от трех до десяти лет - эксперт

Правящий на Украине режим будет держаться еще какое-то время, но при достижении максимального истощения людских и материальных ресурсов его ждет неизбежный крах. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил российский журналист и публицист, писатель Алексей Волынец

По словам эксперта, сегодня решающую роль играют не территориальные потери, а то, как быстро проигравший достигнет ситуации, когда его людские и материальные ресурсы будут истощены. Он рассказал, что еще 20 лет назад встречались рассуждения о том, что войны невозможны в обществе, где средний возраст 40-45 лет. Но оказалось, что возможны и в масштабном варианте. Так что говорить о том, что 21 век, как и 20-й, будет веком мировых войн, пусть и в иной форме, необходимо. Это реальность, данная нам в ощущениях, как говорят философы, резюмировал эксперт.Полный текст интервью Алексея Волынца - на сайте Украина.ру.

