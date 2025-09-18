https://ukraina.ru/20250918/ekspert-nazval-datu-do-nastupleniya-kotoroy-zelenskiy-prikazal-syrskomu-derzhat-front-1068798239.html
Эксперт назвал дату, до наступления которой Зеленский приказал Сырскому держать фронт
Эксперт назвал дату, до наступления которой Зеленский приказал Сырскому держать фронт - 18.09.2025 Украина.ру
Эксперт назвал дату, до наступления которой Зеленский приказал Сырскому держать фронт
Украинским властям жизненно важно продержаться до наступления нового года, чтобы выбить у Запада очередное финансирование на продолжение войны. Об этом военный историк, публицист, автор книги "Киев бомбили" Алексей Стаценко рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-09-18T05:45
2025-09-18T05:45
2025-09-18T05:45
новости
запад
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
александр сырский
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053186286_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_a3d0a5881955b95af6b4f78a6b69348b.jpg
Несмотря на массовое дезертирство в рядах ВСУ, обвала фронта не происходит, украинская армия еще на что-то рассчитывает, отметил он.По его словам, это нужно, чтобы Владимир Зеленский доказал своим западным работодателям, что Украина еще может представлять угрозу для России и выбить себе финансирование на следующий год. Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.
запад
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053186286_143:0:1115:729_1920x0_80_0_0_1dd2c39f6fe1bed7c0f5b848637ec7d6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, александр сырский, сво
Новости, Запад, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, СВО
Эксперт назвал дату, до наступления которой Зеленский приказал Сырскому держать фронт
Украинским властям жизненно важно продержаться до наступления нового года, чтобы выбить у Запада очередное финансирование на продолжение войны. Об этом военный историк, публицист, автор книги "Киев бомбили" Алексей Стаценко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Несмотря на массовое дезертирство в рядах ВСУ, обвала фронта не происходит, украинская армия еще на что-то рассчитывает, отметил он.
"Пока же Зеленский приказал Сырскому любым способом сохранить сегодняшнюю конфигурацию на фронте до 1 января 2026 года. И это вялотекущее наступление российской армии сдерживается за счет насильно мобилизованных с минимальным уровнем подготовки и минимальными шансами на выживание", - сказал Стаценко.
По его словам, это нужно, чтобы Владимир Зеленский доказал своим западным работодателям, что Украина еще может представлять угрозу для России и выбить себе финансирование на следующий год.
Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.