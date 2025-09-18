https://ukraina.ru/20250918/ekspert-nazval-datu-do-nastupleniya-kotoroy-zelenskiy-prikazal-syrskomu-derzhat-front-1068798239.html

Эксперт назвал дату, до наступления которой Зеленский приказал Сырскому держать фронт

Украинским властям жизненно важно продержаться до наступления нового года, чтобы выбить у Запада очередное финансирование на продолжение войны. Об этом военный историк, публицист, автор книги "Киев бомбили" Алексей Стаценко рассказал в интервью изданию Украина.ру

Несмотря на массовое дезертирство в рядах ВСУ, обвала фронта не происходит, украинская армия еще на что-то рассчитывает, отметил он.По его словам, это нужно, чтобы Владимир Зеленский доказал своим западным работодателям, что Украина еще может представлять угрозу для России и выбить себе финансирование на следующий год. Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.

