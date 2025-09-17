https://ukraina.ru/20250917/vremya-mirovogo-pravitelstva-esche-ne-prishlo-ischenko-raskryl-pochemu-oon-neeffektivna--1068745857.html

Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна

Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна - 17.09.2025 Украина.ру

Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна

Эффективность любой международной организации, включая ООН, зависит исключительно от готовности ее членов сотрудничать друг с другом, а не от формальных уставов и механизмов. Пока страны предпочитают отстаивать эгоистические интересы, надгосударственные структуры остаются беспомощными

2025-09-17T05:45

2025-09-17T05:45

2025-09-17T06:34

новости

китай

северная корея

европа

ростислав ищенко

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058440895_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_865157e6eda66980955d55d60d396375.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Отвечая на вопрос о необходимости перезагрузки международных институтов, эксперт пояснил, что все они, от НАТО до ОДКБ, строятся по схожему принципу, где военные обязательства носят рекомендательный характер.Он привел в пример СНГ, которое из инструмента реинтеграции превратилось в набор двусторонних соглашений из-за отсутствия единой цели у участников.Ищенко подчеркнул, что беспомощность ООН была очевидна уже в первые годы ее существования."Они столкнулись с тем, что государства-члены начинают бороться друг с другом. Китай и Советский Союз поддерживали Северную Корею, которая формально воевала с объединёнными силами Организации Объединённых Наций... То есть уже тогда было понятно, что механизмы, предусмотренные этой организацией для стабилизации положения в мире, не действуют", — заявил аналитик.По его словам, ООН работала лишь тогда, когда этого хотели великие державы, в частности, постоянные члены Совета Безопасности."Пять постоянных членов, пять великих держав-победителей в войне и создавали эту организацию для того, чтобы улаживать собственные противоречия. И с этой задачей ООН как-то справилась. По крайней мере, Третья мировая война не началась", — отметил Ищенко.Эксперт также высказал мнение, что время для мирового правительства еще не пришло, так как для этого необходима беспрецедентная степень экономической взаимозависимости, вынуждающая страны делегировать суверенитет."Для мирового правительства явно время не назрело", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20250913/1068618279.html

китай

северная корея

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, северная корея, европа, ростислав ищенко, оон