ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией - 17.09.2025
ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ, передает 17 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них по три уничтожили над Ростовской и Брянской областями, по одному — над Воронежской и Курской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что силы ПВО перехватили дроны в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.Губернатор Воронежской области также сообщил , что в результате уничтожения беспилотника никто не пострадал, разрушений нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией

07:59 17.09.2025
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ, передает 17 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них по три уничтожили над Ростовской и Брянской областями, по одному — над Воронежской и Курской областями.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что силы ПВО перехватили дроны в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.
Губернатор Воронежской области также сообщил , что в результате уничтожения беспилотника никто не пострадал, разрушений нет.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
