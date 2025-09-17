https://ukraina.ru/20250917/pvo-nochyu-raspravilas-s-ukrainskimi-dronami-nad-rossiey-1068777127.html

ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией

ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией - 17.09.2025 Украина.ру

ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ, передает 17 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-17T07:59

2025-09-17T07:59

2025-09-17T07:59

новости

россия

брянская область

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них по три уничтожили над Ростовской и Брянской областями, по одному — над Воронежской и Курской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что силы ПВО перехватили дроны в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.Губернатор Воронежской области также сообщил , что в результате уничтожения беспилотника никто не пострадал, разрушений нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

брянская область

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, курская область