"Психологическая потребность": эксперт о том, почему в Польше так ждут "агрессию" России

Все время придумывать приближение российской агрессии - психологическая потребность поляков. Этот феномен в интервью изданию Украина.ру объяснил политолог Олег Неменский
Польша полностью закрыла границу с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений "Запад-2025", которые Варшава считает агрессивными. Решение включает блокировку железнодорожных переходов.В Варшаве есть не наигранный испуг перед этими учениями. Этот испуг уже очень привычен для Польши. Каждый раз подобные учения становятся поводом для истерики в СМИ, которые ждут, что после этих учений Россия атакует Польшу, рассказал Неменский.По его словам, на международной арене Варшава предпринимает усилия, чтобы предотвратить российскую атаку, а потом, когда выясняется, что РФ все-таки не напала, празднует большую победу.Это надо воспринимать как психическое явление природы польской нации, которое обостряется несколько раз в год, отметил Неменский.Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.
Польша полностью закрыла границу с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений "Запад-2025", которые Варшава считает агрессивными. Решение включает блокировку железнодорожных переходов.
В Варшаве есть не наигранный испуг перед этими учениями. Этот испуг уже очень привычен для Польши. Каждый раз подобные учения становятся поводом для истерики в СМИ, которые ждут, что после этих учений Россия атакует Польшу, рассказал Неменский.
По его словам, на международной арене Варшава предпринимает усилия, чтобы предотвратить российскую атаку, а потом, когда выясняется, что РФ все-таки не напала, празднует большую победу.
"Психологическая потребность поляков – все время придумывать приближение российской агрессии, кричать об этом на весь мир, а потом рассказывать, что они смогли так напугать Россию, что она хотела напасть и не напала", - сказал политолог.
Это надо воспринимать как психическое явление природы польской нации, которое обостряется несколько раз в год, отметил Неменский.
Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.