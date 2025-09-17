"Психологическая потребность": эксперт о том, почему в Польше так ждут "агрессию" России - 17.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250917/psikhologicheskaya-potrebnost-ekspert-o-tom-pochemu-v-polshe-tak-zhdut-agressiyu-rossii-1068733796.html
"Психологическая потребность": эксперт о том, почему в Польше так ждут "агрессию" России
"Психологическая потребность": эксперт о том, почему в Польше так ждут "агрессию" России - 17.09.2025 Украина.ру
"Психологическая потребность": эксперт о том, почему в Польше так ждут "агрессию" России
Все время придумывать приближение российской агрессии - психологическая потребность поляков. Этот феномен в интервью изданию Украина.ру объяснил политолог Олег Неменский
2025-09-17T05:15
2025-09-17T05:15
новости
польша
россия
варшава
олег неменский
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102890/38/1028903823_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a0e1e2bd02b43c473608527ed0a32e80.jpg
Польша полностью закрыла границу с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений "Запад-2025", которые Варшава считает агрессивными. Решение включает блокировку железнодорожных переходов.В Варшаве есть не наигранный испуг перед этими учениями. Этот испуг уже очень привычен для Польши. Каждый раз подобные учения становятся поводом для истерики в СМИ, которые ждут, что после этих учений Россия атакует Польшу, рассказал Неменский.По его словам, на международной арене Варшава предпринимает усилия, чтобы предотвратить российскую атаку, а потом, когда выясняется, что РФ все-таки не напала, празднует большую победу.Это надо воспринимать как психическое явление природы польской нации, которое обостряется несколько раз в год, отметил Неменский.Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.
польша
россия
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102890/38/1028903823_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_175c84a69bca0982859a28962599b833.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, варшава, олег неменский, сво
Новости, Польша, Россия, Варшава, Олег Неменский, СВО

"Психологическая потребность": эксперт о том, почему в Польше так ждут "агрессию" России

05:15 17.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь Дня независимости Польши
Марш в Варшаве в честь Дня независимости Польши - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Все время придумывать приближение российской агрессии - психологическая потребность поляков. Этот феномен в интервью изданию Украина.ру объяснил политолог Олег Неменский
Польша полностью закрыла границу с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений "Запад-2025", которые Варшава считает агрессивными. Решение включает блокировку железнодорожных переходов.
В Варшаве есть не наигранный испуг перед этими учениями. Этот испуг уже очень привычен для Польши. Каждый раз подобные учения становятся поводом для истерики в СМИ, которые ждут, что после этих учений Россия атакует Польшу, рассказал Неменский.
По его словам, на международной арене Варшава предпринимает усилия, чтобы предотвратить российскую атаку, а потом, когда выясняется, что РФ все-таки не напала, празднует большую победу.
"Психологическая потребность поляков – все время придумывать приближение российской агрессии, кричать об этом на весь мир, а потом рассказывать, что они смогли так напугать Россию, что она хотела напасть и не напала", - сказал политолог.
Это надо воспринимать как психическое явление природы польской нации, которое обостряется несколько раз в год, отметил Неменский.
Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаРоссияВаршаваОлег НеменскийСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17Главное за ночь 17 сентября
08:01Создавая антисоветское подполье: 70 лет назад Хрущёв выпустил на свободу 100 тысяч бандеровцев
07:59ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией
07:41Первый за три года самолет вылетел из Москвы в Краснодар
07:18ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Херсоне
07:00Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад
07:00Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
06:50Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
06:45А мы чем хуже? Живов призвал бить по оборонным заводам в Европе
06:40Требуют миллиарды от Запада и имитируют бурную деятельность. Чем в эти дни занимаются украинские элиты
06:35Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец
06:30"Сидеть и выжидать": участник СВО рассказал об охоте на украинскую "Бабу-Ягу"
06:25Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината Ахметова
06:20Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции
06:15Неменский объяснил "психологическую потребность" Польши выдумывать российскую угрозу
06:10Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде
06:00Нельзя преследовать за идеи... даже идеи Русского мира. ООН требует от Киева прекратить такую практику
05:45Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
05:45Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна
05:30"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом
Лента новостейМолния