"Получит вся Европа": эксперт о том, что будет, если НАТО нападет на Белоруссию - 17.09.2025
"Получит вся Европа": эксперт о том, что будет, если НАТО нападет на Белоруссию
В случае нападения на Белоруссию центры принятия решений противника будут атакованы в ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
За последнее время обострилась обстановка на западных рубежах России и Белоруссии. НАТО проводит маневры "Железный защитник", "Восточный страж" и "Большой орел". В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины во главе с высокопоставленным британским офицером. Польша под предлогом провокации с беспилотниками подтягивает к границе с Союзным государством 40-тысяную группировку и вновь поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над территорией западной Украины.Проходящие в эти дни российско-белорусские учения "Запад-2025" - оперативно-стратегические, они проходят на территории Белоруссии, а ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия при нападении на Белоруссию, напомнил эксперт. Спецзаряды, которые находятся в Белоруссии, могут применять "Искандеры", штурмовики Су-25 и некоторые ЗРК для поражения масштабных воздушных целей. Но их дальность действия всего лишь от 500 до 800 км. А дальность действия "Орешника" — это 5,5 тыс. км.Размещение "Орешника" в Белоруссии - это и есть масштабирование учений "Запад-2025", на которых должно отрабатываться применение этого оружия, заключил собеседник издания.
"Получит вся Европа": эксперт о том, что будет, если НАТО нападет на Белоруссию

04:30 17.09.2025 (обновлено: 06:37 17.09.2025)
 
В случае нападения на Белоруссию центры принятия решений противника будут атакованы в ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
За последнее время обострилась обстановка на западных рубежах России и Белоруссии. НАТО проводит маневры "Железный защитник", "Восточный страж" и "Большой орел". В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины во главе с высокопоставленным британским офицером. Польша под предлогом провокации с беспилотниками подтягивает к границе с Союзным государством 40-тысяную группировку и вновь поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над территорией западной Украины.
Проходящие в эти дни российско-белорусские учения "Запад-2025" - оперативно-стратегические, они проходят на территории Белоруссии, а ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия при нападении на Белоруссию, напомнил эксперт.
Спецзаряды, которые находятся в Белоруссии, могут применять "Искандеры", штурмовики Су-25 и некоторые ЗРК для поражения масштабных воздушных целей. Но их дальность действия всего лишь от 500 до 800 км. А дальность действия "Орешника" — это 5,5 тыс. км.
"И если НАТО спровоцирует тут войну, в ответ получит уже вся Европа. Удары в самом деле пойдут по центрам принятия решений. Если вы думаете, что война будет тут, а вы где-то там отсидитесь, то это не так", - сказал Тиханский.
Размещение "Орешника" в Белоруссии - это и есть масштабирование учений "Запад-2025", на которых должно отрабатываться применение этого оружия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.
