https://ukraina.ru/20250917/poluchit-vsya-evropa-ekspert-o-tom-chto-budet-esli-nato-napadet-na-belorussiyu-1068732000.html

"Получит вся Европа": эксперт о том, что будет, если НАТО нападет на Белоруссию

"Получит вся Европа": эксперт о том, что будет, если НАТО нападет на Белоруссию - 17.09.2025 Украина.ру

"Получит вся Европа": эксперт о том, что будет, если НАТО нападет на Белоруссию

В случае нападения на Белоруссию центры принятия решений противника будут атакованы в ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский

2025-09-17T04:30

2025-09-17T04:30

2025-09-17T06:37

новости

белоруссия

россия

нато

"орешник"

военные учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102662/02/1026620208_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_3c7dfadbd7f0fa42987a305d799c20f2.jpg

За последнее время обострилась обстановка на западных рубежах России и Белоруссии. НАТО проводит маневры "Железный защитник", "Восточный страж" и "Большой орел". В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины во главе с высокопоставленным британским офицером. Польша под предлогом провокации с беспилотниками подтягивает к границе с Союзным государством 40-тысяную группировку и вновь поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над территорией западной Украины.Проходящие в эти дни российско-белорусские учения "Запад-2025" - оперативно-стратегические, они проходят на территории Белоруссии, а ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия при нападении на Белоруссию, напомнил эксперт. Спецзаряды, которые находятся в Белоруссии, могут применять "Искандеры", штурмовики Су-25 и некоторые ЗРК для поражения масштабных воздушных целей. Но их дальность действия всего лишь от 500 до 800 км. А дальность действия "Орешника" — это 5,5 тыс. км.Размещение "Орешника" в Белоруссии - это и есть масштабирование учений "Запад-2025", на которых должно отрабатываться применение этого оружия, заключил собеседник издания. Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.

белоруссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, россия, нато, "орешник", военные учения