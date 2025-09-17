https://ukraina.ru/20250917/polsha-kopiruet-ukrainu-ekspert-raskryl-motiv-provokatsiy-s-rossiyskimi-dronami-1068744645.html

Польша копирует Украину: эксперт раскрыл мотив провокаций с "российскими" дронами

Истерия Польши вокруг якобы российских дронов является частью русофобской кампании, направленной на выбивание финансовой помощи из ЕС на фоне ухода США из Европы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

Эксперт связал последние провокации Варшавы с фундаментальным изменением политики США, которые, по его словам, решили сосредоточиться на американском континенте. Оставшись без мощного покровителя, Польша пытается доказать свою "особую роль" через демонстрацию "российской угрозы", следуя примеру Украины и Швеции.Перенджиев отметил, что настоящая цель Варшавы — не втягивание НАТО в войну, а перераспределение финансовых потоков в свою пользу после ухода США из Европы. Польша использует образ жертвы агрессии, чтобы обосновать свои финансовые требования к ЕС, Германии и другим донорам."Какая-то раскачка идет. То, что в Польше были антироссийские настроения – ни для кого не секрет. А теперь идет откровенная русофобская кампания по формированию ненависти и страха не только к России, но и к Белоруссии – Союзному государству", — заявил Перенджиев.Он резюмировал, что "Польша пытается выиграть эту борьбу: "Не давайте денег Германии и Франции. Давайте нам. По нам русские беспилотники бьют"".Ранее Польша закрыла границу с Белоруссией под предлогом учений "Запад-2025", а затем заявила о сбитии российских дронов в своем воздушном пространстве. По мнению эксперта, эти действия являются элементами одной информационной кампании по подготовке общественного мнения Запада к конфронтации с Россией для оправдания финансовых требований.Полный текст интервью Александра Перенджиева: После "залета русских дронов" в Польшу следует ожидать взрывов складов в Германии читайте на сайте Украина.ру.

