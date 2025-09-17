Польша хочет втянуть НАТО в войну с Россией, рискуя стать законной целью — Тиханский - 17.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250917/polsha-khochet-vtyanut-nato-v-voynu-s-rossiey-riskuya-stat-zakonnoy-tselyu--tikhanskiy-1068744988.html
Польша хочет втянуть НАТО в войну с Россией, рискуя стать законной целью — Тиханский
Польша хочет втянуть НАТО в войну с Россией, рискуя стать законной целью — Тиханский - 17.09.2025 Украина.ру
Польша хочет втянуть НАТО в войну с Россией, рискуя стать законной целью — Тиханский
На западных рубежах России и Белоруссии концентрируется 70-тысячная группировка НАТО, что является рекордной цифрой и создает техническую возможность для развязывания вооруженного конфликта в любой момент. Основным провокатором эскалации выступает Польша
2025-09-17T05:05
2025-09-17T05:05
новости
польша
россия
белоруссия
нато
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059871789_0:93:1920:1173_1920x0_80_0_0_bc3ecb1d7e1a0764c167e2c1c7121be2.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский.Эксперт отметил, что, несмотря на отвод учений "Запад-2025" вглубь территории Белоруссии, Польша ответила масштабными маневрами "Железный защитник" с численностью, превышающей допустимую. По его словам, именно инфошум, поднятый поляками вокруг инцидента с беспилотниками, спровоцировал применение 4-й статьи устава НАТО о консультациях, после чего была запущена операция "Восточный страж" по усилению группировки альянса.Тиханский подчеркнул, что там, где концентрируется много военной техники, многократно возрастает вероятность происшествий из-за человеческого фактора, которые могут привести к конфликту.Особую опасность аналитик видит в возвращении Варшавой идеи о создании бесполетной зоны над Украиной."Глава МИД Польши Сикорский опять ее продвигает. И при этом хитро говорит: "Нет, мы сами не можем принять это решение. Это пусть НАТО решает". То есть поляки хотят втянуть весь НАТО в прямую войну с Россией", — заявил Тиханский.Он предупредил, что расчет Варшавы на безнаказанность является ошибочным."Они думают, что смогут обстреливать российские цели над Украиной, не получив удар в ответ? Думают, что территория Польши – это полигон, откуда можно стрелять по учебным целям? Естественно, что это просто так не закончится. Они станут законной целью ВС РФ. В какой бы стране они ни находились", — резюмировал эксперт.Полный текст интервью Александра Тиханского: Если НАТО полезет на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят по всей Европе читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250916/1068731885.html
польша
россия
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059871789_212:0:1920:1281_1920x0_80_0_0_30431fea5e9c9e7efafaa2dd53868f92.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, белоруссия, нато, мид
Новости, Польша, Россия, Белоруссия, НАТО, МИД

Польша хочет втянуть НАТО в войну с Россией, рискуя стать законной целью — Тиханский

05:05 17.09.2025
 
© commons.wikimedia.org / FinnishGovernment
- РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© commons.wikimedia.org / FinnishGovernment
Читать в
ДзенTelegram
На западных рубежах России и Белоруссии концентрируется 70-тысячная группировка НАТО, что является рекордной цифрой и создает техническую возможность для развязывания вооруженного конфликта в любой момент. Основным провокатором эскалации выступает Польша
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский.
Эксперт отметил, что, несмотря на отвод учений "Запад-2025" вглубь территории Белоруссии, Польша ответила масштабными маневрами "Железный защитник" с численностью, превышающей допустимую. По его словам, именно инфошум, поднятый поляками вокруг инцидента с беспилотниками, спровоцировал применение 4-й статьи устава НАТО о консультациях, после чего была запущена операция "Восточный страж" по усилению группировки альянса.
Тиханский подчеркнул, что там, где концентрируется много военной техники, многократно возрастает вероятность происшествий из-за человеческого фактора, которые могут привести к конфликту.
Особую опасность аналитик видит в возвращении Варшавой идеи о создании бесполетной зоны над Украиной.
"Глава МИД Польши Сикорский опять ее продвигает. И при этом хитро говорит: "Нет, мы сами не можем принять это решение. Это пусть НАТО решает". То есть поляки хотят втянуть весь НАТО в прямую войну с Россией", — заявил Тиханский.
Он предупредил, что расчет Варшавы на безнаказанность является ошибочным.
"Они думают, что смогут обстреливать российские цели над Украиной, не получив удар в ответ? Думают, что территория Польши – это полигон, откуда можно стрелять по учебным целям? Естественно, что это просто так не закончится. Они станут законной целью ВС РФ. В какой бы стране они ни находились", — резюмировал эксперт.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Вчера, 11:00
"Гнилой проект": в Чехии раскрыли недостатки программы помощи УкраинеЛидер партии ANO Андрей Бабиш, чья политическая сила лидирует в опросах перед октябрьскими выборами, потребовал прекратить участие Чехии в программе закупки снарядов для Киева. Об этом 16 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Александра Тиханского: Если НАТО полезет на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят по всей Европе читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаРоссияБелоруссияНАТОМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17Главное за ночь 17 сентября
08:01Создавая антисоветское подполье: 70 лет назад Хрущёв выпустил на свободу 100 тысяч бандеровцев
07:59ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией
07:41Первый за три года самолет вылетел из Москвы в Краснодар
07:18ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Херсоне
07:00Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад
07:00Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
06:50Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
06:45А мы чем хуже? Живов призвал бить по оборонным заводам в Европе
06:40Требуют миллиарды от Запада и имитируют бурную деятельность. Чем в эти дни занимаются украинские элиты
06:35Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец
06:30"Сидеть и выжидать": участник СВО рассказал об охоте на украинскую "Бабу-Ягу"
06:25Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината Ахметова
06:20Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции
06:15Неменский объяснил "психологическую потребность" Польши выдумывать российскую угрозу
06:10Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде
06:00Нельзя преследовать за идеи... даже идеи Русского мира. ООН требует от Киева прекратить такую практику
05:45Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
05:45Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна
05:30"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом
Лента новостейМолния