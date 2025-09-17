https://ukraina.ru/20250917/polsha-khochet-vtyanut-nato-v-voynu-s-rossiey-riskuya-stat-zakonnoy-tselyu--tikhanskiy-1068744988.html

Польша хочет втянуть НАТО в войну с Россией, рискуя стать законной целью — Тиханский

На западных рубежах России и Белоруссии концентрируется 70-тысячная группировка НАТО, что является рекордной цифрой и создает техническую возможность для развязывания вооруженного конфликта в любой момент. Основным провокатором эскалации выступает Польша

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский.Эксперт отметил, что, несмотря на отвод учений "Запад-2025" вглубь территории Белоруссии, Польша ответила масштабными маневрами "Железный защитник" с численностью, превышающей допустимую. По его словам, именно инфошум, поднятый поляками вокруг инцидента с беспилотниками, спровоцировал применение 4-й статьи устава НАТО о консультациях, после чего была запущена операция "Восточный страж" по усилению группировки альянса.Тиханский подчеркнул, что там, где концентрируется много военной техники, многократно возрастает вероятность происшествий из-за человеческого фактора, которые могут привести к конфликту.Особую опасность аналитик видит в возвращении Варшавой идеи о создании бесполетной зоны над Украиной."Глава МИД Польши Сикорский опять ее продвигает. И при этом хитро говорит: "Нет, мы сами не можем принять это решение. Это пусть НАТО решает". То есть поляки хотят втянуть весь НАТО в прямую войну с Россией", — заявил Тиханский.Он предупредил, что расчет Варшавы на безнаказанность является ошибочным."Они думают, что смогут обстреливать российские цели над Украиной, не получив удар в ответ? Думают, что территория Польши – это полигон, откуда можно стрелять по учебным целям? Естественно, что это просто так не закончится. Они станут законной целью ВС РФ. В какой бы стране они ни находились", — резюмировал эксперт.Полный текст интервью Александра Тиханского: Если НАТО полезет на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят по всей Европе читайте на сайте Украина.ру.

