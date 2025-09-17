Народ Словакии не поддерживает Киев в его борьбе с Россией – экс-премьер
Словацкий народ не поддерживает Киев в его борьбе с Россией, понимает, что это война, организованная и направляемая Западом, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский
Ранее Чарногурский посетил Донецк и встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.
"Борьба Украины, которую она ведет, теперь не является популярной и не получает поддержку в обществе Словакии. Потому что много людей знают, что это [конфликт на Украине] больше результат политтехнологий, и того, что Запад хочет, чтобы кто-нибудь за них воевал против России, потому что Россия является самым великим конкурентом Запада", – сказал Чарногурский корреспонденту РИА Новости.
Ян Чарногурский — словацкий политик, премьер-министр Словацкой республики в составе Чехословакии в 1991–1992 годах. В 1998–2002 годах после возвращения своей партии к власти занимал пост министра юстиции.
Чарногурский является председателем координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
18 марта 2023, 09:38Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США толкают Киев на провокации в отношении КрымаСША толкают Киев на провокации в отношении Крыма, так как хотели бы использовать полуостров для противостояния России. Об этом заявил председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, передает 18 марта РИА Новости
Подписывайся на