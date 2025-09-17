https://ukraina.ru/20250917/narod-slovakii-ne-podderzhivaet-kiev-v-ego-borbe-s-rossiey--eks-premer-1068773448.html

Народ Словакии не поддерживает Киев в его борьбе с Россией – экс-премьер

Словацкий народ не поддерживает Киев в его борьбе с Россией, понимает, что это война, организованная и направляемая Западом, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский

2025-09-17T03:40

Ранее Чарногурский посетил Донецк и встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным."Борьба Украины, которую она ведет, теперь не является популярной и не получает поддержку в обществе Словакии. Потому что много людей знают, что это [конфликт на Украине] больше результат политтехнологий, и того, что Запад хочет, чтобы кто-нибудь за них воевал против России, потому что Россия является самым великим конкурентом Запада", – сказал Чарногурский корреспонденту РИА Новости.Ян Чарногурский — словацкий политик, премьер-министр Словацкой республики в составе Чехословакии в 1991–1992 годах. В 1998–2002 годах после возвращения своей партии к власти занимал пост министра юстиции.Чарногурский является председателем координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

