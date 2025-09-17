Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама - 17.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250917/ekspert-rasskazal-kak-ukraina-mozhet-povtorit-sudbu-yuzhnogo-vetnama-1068739403.html
Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама - 17.09.2025 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
Нынешнее состояние боевых действий можно сравнить не с Гражданской войной в США или же войной в Корее, а с войной во Вьетнаме. Такую аналогию в интервью изданию Украина.ру провел российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец
2025-09-17T06:50
2025-09-17T06:50
новости
сша
вьетнам
украина
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102088/00/1020880060_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_e075bff2df0c0f72e0a2a234102398e9.jpg
По словам эксперта, при всем негативном воздействии на экономику Россия еще способна воевать долго. В условиях революции дронов и объективной невозможности глубоких операций в стиле Второй мировой войны расчет делает на длительное давление. Здесь нужно вспоминать не Гражданскую войну в США, не Корейскую войну, а войну во Вьетнаме, отметил он.Такие перспективы, возможно, есть и в текущем противостоянии, отметил он.Полный текст интервью Алексея Волынца - на сайте Украина.ру.
сша
вьетнам
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102088/00/1020880060_363:0:3200:2128_1920x0_80_0_0_d7342cc301278e715b564c1d1cd1fc30.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вьетнам, украина, россия, сво
Новости, США, Вьетнам, Украина, Россия, СВО

Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама

06:50 17.09.2025
 
© Фото : Ukraina.ruРепетиция парад ВСУ
Репетиция парад ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Ukraina.ru
Читать в
ДзенTelegram
Нынешнее состояние боевых действий можно сравнить не с Гражданской войной в США или же войной в Корее, а с войной во Вьетнаме. Такую аналогию в интервью изданию Украина.ру провел российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец
По словам эксперта, при всем негативном воздействии на экономику Россия еще способна воевать долго. В условиях революции дронов и объективной невозможности глубоких операций в стиле Второй мировой войны расчет делает на длительное давление. Здесь нужно вспоминать не Гражданскую войну в США, не Корейскую войну, а войну во Вьетнаме, отметил он.
"Тогда северяне также не имея возможности проводить глубокие операции до самого конца проамериканского режима Южного Вьетнама вели долгую упорную войну в похожих условиях. Фронт оставался статичным. Южане за год до своего коллапса предпринимали "контрнаступы" при серьезнейшей американской военно-технической поддержке. Тем не менее южный режим после тяжелой позиционной войны схлопнулся", - сказал Волынец.
Такие перспективы, возможно, есть и в текущем противостоянии, отметил он.
Полный текст интервью Алексея Волынца - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВьетнамУкраинаРоссияСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17Главное за ночь 17 сентября
08:01Создавая антисоветское подполье: 70 лет назад Хрущёв выпустил на свободу 100 тысяч бандеровцев
07:59ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией
07:41Первый за три года самолет вылетел из Москвы в Краснодар
07:18ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Херсоне
07:00Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад
07:00Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
06:50Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
06:45А мы чем хуже? Живов призвал бить по оборонным заводам в Европе
06:40Требуют миллиарды от Запада и имитируют бурную деятельность. Чем в эти дни занимаются украинские элиты
06:35Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец
06:30"Сидеть и выжидать": участник СВО рассказал об охоте на украинскую "Бабу-Ягу"
06:25Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината Ахметова
06:20Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции
06:15Неменский объяснил "психологическую потребность" Польши выдумывать российскую угрозу
06:10Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде
06:00Нельзя преследовать за идеи... даже идеи Русского мира. ООН требует от Киева прекратить такую практику
05:45Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
05:45Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна
05:30"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом
Лента новостейМолния