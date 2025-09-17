https://ukraina.ru/20250917/ekspert-rasskazal-kak-ukraina-mozhet-povtorit-sudbu-yuzhnogo-vetnama-1068739403.html

Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама

Нынешнее состояние боевых действий можно сравнить не с Гражданской войной в США или же войной в Корее, а с войной во Вьетнаме. Такую аналогию в интервью изданию Украина.ру провел российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец

По словам эксперта, при всем негативном воздействии на экономику Россия еще способна воевать долго. В условиях революции дронов и объективной невозможности глубоких операций в стиле Второй мировой войны расчет делает на длительное давление. Здесь нужно вспоминать не Гражданскую войну в США, не Корейскую войну, а войну во Вьетнаме, отметил он.Такие перспективы, возможно, есть и в текущем противостоянии, отметил он.Полный текст интервью Алексея Волынца - на сайте Украина.ру.

