Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
Нынешнее состояние боевых действий можно сравнить не с Гражданской войной в США или же войной в Корее, а с войной во Вьетнаме. Такую аналогию в интервью изданию Украина.ру провел российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец
По словам эксперта, при всем негативном воздействии на экономику Россия еще способна воевать долго. В условиях революции дронов и объективной невозможности глубоких операций в стиле Второй мировой войны расчет делает на длительное давление. Здесь нужно вспоминать не Гражданскую войну в США, не Корейскую войну, а войну во Вьетнаме, отметил он.Такие перспективы, возможно, есть и в текущем противостоянии, отметил он.Полный текст интервью Алексея Волынца - на сайте Украина.ру.
"Тогда северяне также не имея возможности проводить глубокие операции до самого конца проамериканского режима Южного Вьетнама вели долгую упорную войну в похожих условиях. Фронт оставался статичным. Южане за год до своего коллапса предпринимали "контрнаступы" при серьезнейшей американской военно-технической поддержке. Тем не менее южный режим после тяжелой позиционной войны схлопнулся", - сказал Волынец.
