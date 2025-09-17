https://ukraina.ru/20250917/ekspert-obyasnil-chto-budet-esli-polsha-nachnet-sbivat-tseli-nad-ukrainoy-1068731249.html

Эксперт объяснил, что будет, если Польша начнет сбивать цели над Украиной

Эксперт объяснил, что будет, если Польша начнет сбивать цели над Украиной - 17.09.2025 Украина.ру

Эксперт объяснил, что будет, если Польша начнет сбивать цели над Украиной

Несколько лет назад в НАТО с подачи американцев обсуждали идею закрыть небо над Украиной, т.е. сбивать цели с территорий стран Альянса. Теперь этот вариант пытается продвинуть Польша. О том, какой последует на это ответ России в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский

2025-09-17T04:15

2025-09-17T04:15

2025-09-17T04:15

новости

польша

украина

россия

нато

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066463708_0:0:1056:594_1920x0_80_0_0_efd2b1b242647f46e792fe1b74555ab9.jpg

За последнее время обострилась обстановка на западных рубежах России и Белоруссии. НАТО проводит маневры "Железный защитник", "Восточный страж" и "Большой орел". В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины во главе с высокопоставленным британским офицером. Польша под предлогом провокации с беспилотниками подтягивает к границе с Союзным государством 40-тысяную группировку и вновь поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над территорией западной Украины.По словам Тиханского, последняя идея не нова, ее обсуждали еще при президенте США Джо Байдене, но пришли к выводу, что это будет означать прямое вступление НАТО в войну с Россией. А теперь глава МИД Польши Сикорский опять ее продвигает, перекладывая ответственность за это решение на НАТО, отметил эксперт. Такая участь ждет силы Альянса в какой бы стране они не находились, подытожил аналитик. Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.

польша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, россия, нато, сво