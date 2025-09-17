https://ukraina.ru/20250917/ekspert-obyasnil-chto-budet-esli-polsha-nachnet-sbivat-tseli-nad-ukrainoy-1068731249.html
Эксперт объяснил, что будет, если Польша начнет сбивать цели над Украиной
Эксперт объяснил, что будет, если Польша начнет сбивать цели над Украиной
Несколько лет назад в НАТО с подачи американцев обсуждали идею закрыть небо над Украиной, т.е. сбивать цели с территорий стран Альянса. Теперь этот вариант пытается продвинуть Польша. О том, какой последует на это ответ России в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
За последнее время обострилась обстановка на западных рубежах России и Белоруссии. НАТО проводит маневры "Железный защитник", "Восточный страж" и "Большой орел". В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины во главе с высокопоставленным британским офицером. Польша под предлогом провокации с беспилотниками подтягивает к границе с Союзным государством 40-тысяную группировку и вновь поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над территорией западной Украины.
По словам Тиханского, последняя идея не нова, ее обсуждали еще при президенте США Джо Байдене, но пришли к выводу, что это будет означать прямое вступление НАТО в войну с Россией.
А теперь глава МИД Польши Сикорский опять ее продвигает, перекладывая ответственность за это решение на НАТО, отметил эксперт.
"Они думают, что смогут обстреливать российские цели над Украиной, не получив удар в ответ? Думают, что территория Польши – это полигон, откуда можно стрелять по учебным целям? Естественно, что это просто так не закончится. Они станут законной целью ВС РФ", - сказал Тиханский.
Такая участь ждет силы Альянса в какой бы стране они не находились, подытожил аналитик.
Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.