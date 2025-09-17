https://ukraina.ru/20250917/armiya-vcherashnego-dnya-ekspert-obyasnil-pochemu-militarizatsiya-polshi-konchitsya-provalom-1068738157.html

"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом

Польша стремительно милитаризируется и готовится к противостоянию с Россией, но опыт событий на Украине Варшавой не учитывается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Программы по милитаризации Польши стали разрабатываться после 2014 года и были прияты до 2022 года. Они были активизированы и усилены после начала СВО, но в целом они не учитывают опыт боевых действий, которые идут последние три года на Украине, рассказал эксперт.То есть контракты подписаны, отменить закупки этих вооружений уже невозможно. А найти новые деньги, чтобы закупать не танки, а БПЛА невозможно, потому что Польша и так пошла на крайние меры и взять кредитов еще больше у нее не получится, добавил он. Сейчас по всем этим программа Польша закупает столько же БПЛА, сколько и танков, что выглядит анекдотично на фоне опыта СВО.Таким образом Польша к 2030 году, скорее всего, будет обладать очень большими вооруженными силами, которые будут приспособлены для вчерашней, даже позавчерашней войны. А для современных военных действий они не очень-то применимы, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.

