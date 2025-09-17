"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом - 17.09.2025 Украина.ру
"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом
Польша стремительно милитаризируется и готовится к противостоянию с Россией, но опыт событий на Украине Варшавой не учитывается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2025-09-17T05:30
2025-09-17T06:34
новости
польша
украина
россия
олег неменский
Программы по милитаризации Польши стали разрабатываться после 2014 года и были прияты до 2022 года. Они были активизированы и усилены после начала СВО, но в целом они не учитывают опыт боевых действий, которые идут последние три года на Украине, рассказал эксперт.То есть контракты подписаны, отменить закупки этих вооружений уже невозможно. А найти новые деньги, чтобы закупать не танки, а БПЛА невозможно, потому что Польша и так пошла на крайние меры и взять кредитов еще больше у нее не получится, добавил он. Сейчас по всем этим программа Польша закупает столько же БПЛА, сколько и танков, что выглядит анекдотично на фоне опыта СВО.Таким образом Польша к 2030 году, скорее всего, будет обладать очень большими вооруженными силами, которые будут приспособлены для вчерашней, даже позавчерашней войны. А для современных военных действий они не очень-то применимы, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.
новости, польша, украина, россия, олег неменский
Новости, Польша, Украина, Россия, Олег Неменский

"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом

05:30 17.09.2025 (обновлено: 06:34 17.09.2025)
 
© Фото : Polish Armed Forces
© Фото : Polish Armed Forces
Польша стремительно милитаризируется и готовится к противостоянию с Россией, но опыт событий на Украине Варшавой не учитывается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Программы по милитаризации Польши стали разрабатываться после 2014 года и были прияты до 2022 года. Они были активизированы и усилены после начала СВО, но в целом они не учитывают опыт боевых действий, которые идут последние три года на Украине, рассказал эксперт.
"И в Польше все чаще говорят, что на эти огромные деньги создается армия вчерашнего дня. Но изменить ситуацию Польша тоже не может, потому что она создает самую крупную армию в Европе не за счет своих внутренних ресурсов, а за счет кредитов на закупки иностранных вооружений", - отметил Неменский.
То есть контракты подписаны, отменить закупки этих вооружений уже невозможно. А найти новые деньги, чтобы закупать не танки, а БПЛА невозможно, потому что Польша и так пошла на крайние меры и взять кредитов еще больше у нее не получится, добавил он. Сейчас по всем этим программа Польша закупает столько же БПЛА, сколько и танков, что выглядит анекдотично на фоне опыта СВО.
Таким образом Польша к 2030 году, скорее всего, будет обладать очень большими вооруженными силами, которые будут приспособлены для вчерашней, даже позавчерашней войны. А для современных военных действий они не очень-то применимы, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.
