"Северный удар" РФ под Покровском продолжается - 16.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250916/severnyy-udar-rf-pod-pokrovskom-prodolzhaetsya---1068746802.html
"Северный удар" РФ под Покровском продолжается
"Северный удар" РФ под Покровском продолжается - 16.09.2025 Украина.ру
"Северный удар" РФ под Покровском продолжается
"Северный удар" РФ под Покровском продолжается, передает 16 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-16T14:53
2025-09-16T14:53
новости
россия
авдеевка
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062775039_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_d38c5e1386bd6a52ab7c1756480b6251.jpg
"Попытка ВСУ контратаковать в районе Шахово и Торецкого провалилась. Российское командование применило тактику "fix-and-destroy": создало угрозу прорыва, чтобы вынудить противника перебросить в этот сектор свои лучшие резервы (что и сделал главком ВСУ Александр Сырский), а затем начать их уничтожение силами 51-й и 8-й армий", - говорится в посте. Там указали, что украинская сторона, как и в битвах за Бахмут и Авдеевку, отвечает фейками о "контрнаступлении" и "окружении", но в реальности инициатива остается за российскими войсками.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
авдеевка
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062775039_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_7cadef27aff873605a20775178ca184a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, авдеевка, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Авдеевка, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины

"Северный удар" РФ под Покровском продолжается

14:53 16.09.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
"Северный удар" РФ под Покровском продолжается, передает 16 сентября телеграм-канал Украина.ру
"Попытка ВСУ контратаковать в районе Шахово и Торецкого провалилась. Российское командование применило тактику "fix-and-destroy": создало угрозу прорыва, чтобы вынудить противника перебросить в этот сектор свои лучшие резервы (что и сделал главком ВСУ Александр Сырский), а затем начать их уничтожение силами 51-й и 8-й армий", - говорится в посте.
Там указали, что украинская сторона, как и в битвах за Бахмут и Авдеевку, отвечает фейками о "контрнаступлении" и "окружении", но в реальности инициатива остается за российскими войсками.

"Исход операции станет ясен к концу осени", - анонсировал канал.

Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАвдеевкаУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17Главное за ночь 17 сентября
08:01Создавая антисоветское подполье: 70 лет назад Хрущёв выпустил на свободу 100 тысяч бандеровцев
07:59ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией
07:41Первый за три года самолет вылетел из Москвы в Краснодар
07:18ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Херсоне
07:00Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад
07:00Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
06:50Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
06:45А мы чем хуже? Живов призвал бить по оборонным заводам в Европе
06:40Требуют миллиарды от Запада и имитируют бурную деятельность. Чем в эти дни занимаются украинские элиты
06:35Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец
06:30"Сидеть и выжидать": участник СВО рассказал об охоте на украинскую "Бабу-Ягу"
06:25Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината Ахметова
06:20Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции
06:15Неменский объяснил "психологическую потребность" Польши выдумывать российскую угрозу
06:10Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде
06:00Нельзя преследовать за идеи... даже идеи Русского мира. ООН требует от Киева прекратить такую практику
05:45Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
05:45Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна
05:30"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом
Лента новостейМолния