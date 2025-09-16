https://ukraina.ru/20250916/severnyy-udar-rf-pod-pokrovskom-prodolzhaetsya---1068746802.html

"Северный удар" РФ под Покровском продолжается

2025-09-16T14:53

"Попытка ВСУ контратаковать в районе Шахово и Торецкого провалилась. Российское командование применило тактику "fix-and-destroy": создало угрозу прорыва, чтобы вынудить противника перебросить в этот сектор свои лучшие резервы (что и сделал главком ВСУ Александр Сырский), а затем начать их уничтожение силами 51-й и 8-й армий", - говорится в посте. Там указали, что украинская сторона, как и в битвах за Бахмут и Авдеевку, отвечает фейками о "контрнаступлении" и "окружении", но в реальности инициатива остается за российскими войсками.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

