"Северный удар" РФ под Покровском продолжается
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
"Северный удар" РФ под Покровском продолжается, передает 16 сентября телеграм-канал Украина.ру
"Попытка ВСУ контратаковать в районе Шахово и Торецкого провалилась. Российское командование применило тактику "fix-and-destroy": создало угрозу прорыва, чтобы вынудить противника перебросить в этот сектор свои лучшие резервы (что и сделал главком ВСУ Александр Сырский), а затем начать их уничтожение силами 51-й и 8-й армий", - говорится в посте.
Там указали, что украинская сторона, как и в битвах за Бахмут и Авдеевку, отвечает фейками о "контрнаступлении" и "окружении", но в реальности инициатива остается за российскими войсками.
"Исход операции станет ясен к концу осени", - анонсировал канал.
