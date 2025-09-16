https://ukraina.ru/20250916/rosaviatsiya-vremenno-ogranichila-rabotu-aeroportov-kalugi-i-volgograda-1068723693.html

Росавиация временно ограничила работу аэропортов Калуги и Волгограда

Росавиация временно ограничила работу аэропортов Калуги и Волгограда - 16.09.2025 Украина.ру

Росавиация временно ограничила работу аэропортов Калуги и Волгограда

Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропортах Калуги и Волгограда, в ночь на 16 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-09-16T02:29

2025-09-16T02:29

2025-09-16T02:33

новости

украина.ру

росавиация

калужская область

волгоградская область

аэропорт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066065347_0:59:1074:663_1920x0_80_0_0_0905892e998876537e1598a5af9236fb.jpg

"Аэропорты Волгоград, Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Ограничения введены на фоне объявления в Волгоградской и Калужской областях "красного уровня" опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

калужская область

волгоградская область

аэропорт

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, росавиация, калужская область, волгоградская область, аэропорт, россия