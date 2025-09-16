Росавиация временно ограничила работу аэропортов Калуги и Волгограда
02:29 16.09.2025 (обновлено: 02:33 16.09.2025)
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропортах Калуги и Волгограда, в ночь на 16 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Аэропорты Волгоград, Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Ограничения введены на фоне объявления в Волгоградской и Калужской областях "красного уровня" опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
