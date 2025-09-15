https://ukraina.ru/20250915/pochemu-u-trampa-ne-poluchaetsya-ugrozhat-rossii-i-kak-budut-reshat-vopros-s-ukrainoy--ovchinskiy-1068714229.html
Почему у Трампа не получается угрожать России и как будут решать вопрос с Украиной — Овчинский
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру подробно рассказал о религиозном противостоянии внутри США, о причинах убийства Чарли Кирка, а также о невозможности урегулирования украинского конфликта силами Дональда Трампа: 01:25 – Что творится в США и почему убили Чарли Кирка? 32:04 – Решения Трампа по украинскому конфликту; 40:52 – Трамп предоставил Путину решить вопрос на фронте? 46:09 – Введение бесполётной зоны над Украиной. *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру подробно рассказал о религиозном противостоянии внутри США, о причинах убийства Чарли Кирка, а также о невозможности урегулирования украинского конфликта силами Дональда Трампа:
01:25 – Что творится в США и почему убили Чарли Кирка?
32:04 – Решения Трампа по украинскому конфликту;
40:52 – Трамп предоставил Путину решить вопрос на фронте?
46:09 – Введение бесполётной зоны над Украиной.
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
