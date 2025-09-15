Почему у Трампа не получается угрожать России и как будут решать вопрос с Украиной — Овчинский - 15.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250915/pochemu-u-trampa-ne-poluchaetsya-ugrozhat-rossii-i-kak-budut-reshat-vopros-s-ukrainoy--ovchinskiy-1068714229.html
Почему у Трампа не получается угрожать России и как будут решать вопрос с Украиной — Овчинский
Почему у Трампа не получается угрожать России и как будут решать вопрос с Украиной — Овчинский - 15.09.2025 Украина.ру
Почему у Трампа не получается угрожать России и как будут решать вопрос с Украиной — Овчинский
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в... Украина.ру, 15.09.2025
2025-09-15T21:09
2025-09-15T21:14
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
мвд
украина.ру
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068714529_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_baec84ae0fb8db4dfc10ebb96bc73db7.jpg
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру подробно рассказал о религиозном противостоянии внутри США, о причинах убийства Чарли Кирка, а также о невозможности урегулирования украинского конфликта силами Дональда Трампа: 01:25 – Что творится в США и почему убили Чарли Кирка? 32:04 – Решения Трампа по украинскому конфликту; 40:52 – Трамп предоставил Путину решить вопрос на фронте? 46:09 – Введение бесполётной зоны над Украиной. *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc.. Изборский клуб: https://izborsk-club.ru/author/ovchinskyНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068714529_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf4b046cee1180de16dc8f67f2911446.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, мвд, украина.ру, вконтакте, видео
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, МВД, Украина.ру, Вконтакте

Почему у Трампа не получается угрожать России и как будут решать вопрос с Украиной — Овчинский

21:09 15.09.2025 (обновлено: 21:14 15.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру подробно рассказал о религиозном противостоянии внутри США, о причинах убийства Чарли Кирка, а также о невозможности урегулирования украинского конфликта силами Дональда Трампа:
01:25 – Что творится в США и почему убили Чарли Кирка?
32:04 – Решения Трампа по украинскому конфликту;
40:52 – Трамп предоставил Путину решить вопрос на фронте?
46:09 – Введение бесполётной зоны над Украиной.
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc..
Изборский клуб: https://izborsk-club.ru/author/ovchinsky
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинМВДУкраина.руВконтакте
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:44Точное попадание: логистический центр в Киеве продолжает гореть
12:41Отключение интернета или удары ВСУ по заводам России: от чего будет больше вреда — Корнев
12:30В зоопарке Великого Устюга поселился боевой ослик. Новости к 12:30 16 сентября
12:00Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной
11:51Чего ни хватишься, ничего у них нет
11:31Операция по полуокружению Северска продолжается: что происходит на этом направлении
11:27Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом
11:20Деньги в яму: стало известно, как долго Эстония будет выкапывать ров на границе с Россией
11:10Коррупция в условиях спецоперации: экс-глава Курской области дал признательные показания
11:00"Гнилой проект": в Чехии раскрыли недостатки программы помощи Украине
10:52В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе по заданию украинских спецслужб - ФСБ
10:19Российские военные наступают на Запорожском направлении
09:43Житель Белгородской области погиб из-за атаки ВСУ
09:15Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине
09:00Почему убийцу Кирка может ждать расстрел и где ВСУ выбрали сдаться. Главное на утро 16 сентября
08:55ЕС отложил принятие 19-го пакета антироссийских санкций - Politico
08:20Главное за ночь 16 сентября
08:00Халхин-Гол: большие манёвры
07:55ПВО за ночь уничтожила почти сотню украинских дронов над РФ
07:40Серия взрывов прогремела во Владивостоке
Лента новостейМолния