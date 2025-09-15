Как власть и жители Владивостока помогают новым регионам России — мэр города Шестаков - 15.09.2025 Украина.ру
Как власть и жители Владивостока помогают новым регионам России — мэр города Шестаков
Как власть и жители Владивостока помогают новым регионам России — мэр города Шестаков - 15.09.2025
Как власть и жители Владивостока помогают новым регионам России — мэр города Шестаков
Мэр Владивостока Константин Шестаков эксклюзивно на полях ВЭФ ответил на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, как город поддерживает бойцов СВО и помогает подшефным населённым пунктам в ДНР
2025-09-15T13:36
2025-09-15T13:36
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068695294_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_227adbd46d7a2b403c5757b6ea5da4af.jpg
владивосток
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
видео, владивосток, россия, донецкая народная республика
Видео, Владивосток, Россия, Донецкая Народная Республика

Как власть и жители Владивостока помогают новым регионам России — мэр города Шестаков

13:36 15.09.2025
 
Мэр Владивостока Константин Шестаков эксклюзивно на полях ВЭФ ответил на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, как город поддерживает бойцов СВО и помогает подшефным населённым пунктам в ДНР
