ЛГБТ* с первого класса: почему русские бегут из Финляндии и в чём Россия опережает Европу — Барилова
ЛГБТ* с первого класса: почему русские бегут из Финляндии и в чём Россия опережает Европу — Барилова - 14.09.2025 Украина.ру
ЛГБТ* с первого класса: почему русские бегут из Финляндии и в чём Россия опережает Европу — Барилова
Музыкант Екатерина Барилова в рамках постоянного проекта Украина.ру "Хочу жить в России" объяснила, почему вернулась на родину после 17 лет жизни в Финляндии,... Украина.ру, 14.09.2025
Музыкант Екатерина Барилова в рамках постоянного проекта Украина.ру "Хочу жить в России" объяснила, почему вернулась на родину после 17 лет жизни в Финляндии, рассказала, как наша страна изменилась с момента её отъезда и в чём Россия уже опередила Европу. Также она сообщила шокирующие подробности о детских садах и школах в Хельсинки, рассказала о местной медицине и объяснила, в чём в Финляндии выражается русофобия. 00:20 – О переезде в Финляндию и адаптации в Хельсинки;06:28 – О детских садах в Финляндии;10:10 – Финские санкции против России;11:17 – Как на Финляндию повлияло вступление в НАТО;12:27 – Статус шведского языка в Финляндии;15:17 – О возвращении в Россию: что здесь изменилось за 20 лет?*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
Музыкант Екатерина Барилова в рамках постоянного проекта Украина.ру "Хочу жить в России" объяснила, почему вернулась на родину после 17 лет жизни в Финляндии, рассказала, как наша страна изменилась с момента её отъезда и в чём Россия уже опередила Европу.
Также она сообщила шокирующие подробности о детских садах и школах в Хельсинки, рассказала о местной медицине и объяснила, в чём в Финляндии выражается русофобия.
00:20 – О переезде в Финляндию и адаптации в Хельсинки;
06:28 – О детских садах в Финляндии;
10:10 – Финские санкции против России;
11:17 – Как на Финляндию повлияло вступление в НАТО;
12:27 – Статус шведского языка в Финляндии;
15:17 – О возвращении в Россию: что здесь изменилось за 20 лет?
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру