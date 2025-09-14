ЛГБТ* с первого класса: почему русские бегут из Финляндии и в чём Россия опережает Европу — Барилова - 14.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250914/lgbt-s-pervogo-klassa-pochemu-russkie-begut-iz-finlyandii-i-v-chm-rossiya-operezhaet-evropu--barilova-1068643732.html
ЛГБТ* с первого класса: почему русские бегут из Финляндии и в чём Россия опережает Европу — Барилова
ЛГБТ* с первого класса: почему русские бегут из Финляндии и в чём Россия опережает Европу — Барилова - 14.09.2025 Украина.ру
ЛГБТ* с первого класса: почему русские бегут из Финляндии и в чём Россия опережает Европу — Барилова
Музыкант Екатерина Барилова в рамках постоянного проекта Украина.ру "Хочу жить в России" объяснила, почему вернулась на родину после 17 лет жизни в Финляндии,... Украина.ру, 14.09.2025
2025-09-14T09:59
2025-09-14T09:59
новости
финляндия
россия
европа
украина.ру
нато
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0e/1068643611_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe5e22093a654d9a6a851ae904681e4e.jpg
Музыкант Екатерина Барилова в рамках постоянного проекта Украина.ру "Хочу жить в России" объяснила, почему вернулась на родину после 17 лет жизни в Финляндии, рассказала, как наша страна изменилась с момента её отъезда и в чём Россия уже опередила Европу. Также она сообщила шокирующие подробности о детских садах и школах в Хельсинки, рассказала о местной медицине и объяснила, в чём в Финляндии выражается русофобия. 00:20 – О переезде в Финляндию и адаптации в Хельсинки;06:28 – О детских садах в Финляндии;10:10 – Финские санкции против России;11:17 – Как на Финляндию повлияло вступление в НАТО;12:27 – Статус шведского языка в Финляндии;15:17 – О возвращении в Россию: что здесь изменилось за 20 лет?*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
финляндия
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0e/1068643611_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_efc2daad84fa9b9d7f10a20b33a2c302.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, россия, европа, украина.ру, нато, видео, видео
Новости, Финляндия, Россия, Европа, Украина.ру, НАТО, Видео

ЛГБТ* с первого класса: почему русские бегут из Финляндии и в чём Россия опережает Европу — Барилова

09:59 14.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Музыкант Екатерина Барилова в рамках постоянного проекта Украина.ру "Хочу жить в России" объяснила, почему вернулась на родину после 17 лет жизни в Финляндии, рассказала, как наша страна изменилась с момента её отъезда и в чём Россия уже опередила Европу.
Также она сообщила шокирующие подробности о детских садах и школах в Хельсинки, рассказала о местной медицине и объяснила, в чём в Финляндии выражается русофобия.
00:20 – О переезде в Финляндию и адаптации в Хельсинки;
06:28 – О детских садах в Финляндии;
10:10 – Финские санкции против России;
11:17 – Как на Финляндию повлияло вступление в НАТО;
12:27 – Статус шведского языка в Финляндии;
15:17 – О возвращении в Россию: что здесь изменилось за 20 лет?
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФинляндияРоссияЕвропаУкраина.руНАТОВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43ВС РФ наносят новые удары по целям врага в Сумах
12:40Евросоюз готовит "сербский майдан" - СВР РФ
12:33Арестованный экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов обвиняется в получении взятки на 37 млн руб, сообщили в СК
12:20Главные новости к 12:20 15 сентября
11:45Большая проблема. Украине нечем закрыть многомиллиардную дыру в бюджете на 2026 год – депутат
11:16Главные изменения в новых регионах России
10:45Главные новости к 10:45 15 сентября
10:21Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей – СК
10:16Черная метка Трампу: Киселев об убийстве Кирка
09:55Российские военные отодвигают противника на линии фронта по всем направлениям в ДНР - Пушилин
09:16Почему Украина саботирует распоряжения Трампа: Черняев о битве с Deep state и не только
09:09Протест Румынии из-за дрона был отклонен как надуманный - посольство РФ
08:41Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта - командующий
08:20Главное за ночь 15 сентября
08:00"Боевой гопак", японцы и комсомольцы. 70 лет изобретателю "древнего боевого искусства" Владимиру Пилату
07:56ПВО ночью сбила шесть украинских дронов над Белгородской областью
07:37В российском Ангарске ввели режим ЧС после взрыва в многоэтажном доме
07:15Последствия удара "Гераней" по нефтебазе в Черниговской области - видео
06:40Планета обезьян. Но эволюция продолжается
06:30Осень социальной жестокости. Запад демонтирует Wellfare State в пользу раздувания военных бюджетов
Лента новостейМолния