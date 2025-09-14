https://ukraina.ru/20250914/lgbt-s-pervogo-klassa-pochemu-russkie-begut-iz-finlyandii-i-v-chm-rossiya-operezhaet-evropu--barilova-1068643732.html

ЛГБТ* с первого класса: почему русские бегут из Финляндии и в чём Россия опережает Европу — Барилова

Музыкант Екатерина Барилова в рамках постоянного проекта Украина.ру "Хочу жить в России" объяснила, почему вернулась на родину после 17 лет жизни в Финляндии,... Украина.ру, 14.09.2025

Музыкант Екатерина Барилова в рамках постоянного проекта Украина.ру "Хочу жить в России" объяснила, почему вернулась на родину после 17 лет жизни в Финляндии, рассказала, как наша страна изменилась с момента её отъезда и в чём Россия уже опередила Европу. Также она сообщила шокирующие подробности о детских садах и школах в Хельсинки, рассказала о местной медицине и объяснила, в чём в Финляндии выражается русофобия. 00:20 – О переезде в Финляндию и адаптации в Хельсинки;06:28 – О детских садах в Финляндии;10:10 – Финские санкции против России;11:17 – Как на Финляндию повлияло вступление в НАТО;12:27 – Статус шведского языка в Финляндии;15:17 – О возвращении в Россию: что здесь изменилось за 20 лет?*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

