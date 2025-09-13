Признания пленного: как изменилась жизнь на Украине - женщины заменили мужчин на всех работах - 13.09.2025 Украина.ру
Признания пленного: как изменилась жизнь на Украине - женщины заменили мужчин на всех работах
Признания пленного: как изменилась жизнь на Украине - женщины заменили мужчин на всех работах
Из-за патрулей ТЦК на Украине все меньше работающих мужчин — им приходится прятаться по домам, пока женщины работают. Украина.ру, 13.09.2025
2025-09-13T13:26
2025-09-13T13:26
Признания пленного: как изменилась жизнь на Украине - женщины заменили мужчин на всех работах

13:26 13.09.2025
 
Из-за патрулей ТЦК на Украине все меньше работающих мужчин — им приходится прятаться по домам, пока женщины работают.
Об этом корреспонденту издания Украина.ру Федору Громову рассказал военнопленный Рашид Курбанов.
"Очередная жертва": на Украине признали плачевное состояние ВСУ в Купянске В украинских пабликах нарастает паника в связи с успешным продвижением ВСУ в районе Купянска. Местные ресурсы признают полное отсутствие у украинских подразделений спланированной обороны города, что неминуемо ведет к новым поражениям. Об этом 13 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
Лента новостейМолния