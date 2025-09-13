Признания пленного: как изменилась жизнь на Украине - женщины заменили мужчин на всех работах
Из-за патрулей ТЦК на Украине все меньше работающих мужчин — им приходится прятаться по домам, пока женщины работают.
Об этом корреспонденту издания Украина.ру Федору Громову рассказал военнопленный Рашид Курбанов.
