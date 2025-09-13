https://ukraina.ru/20250913/priznaniya-plennogo-kak-izmenilas-zhizn-na-ukraine---zhenschiny-zamenili-muzhchin-na-vsekh-rabotakh-1068622839.html

Признания пленного: как изменилась жизнь на Украине - женщины заменили мужчин на всех работах

Признания пленного: как изменилась жизнь на Украине - женщины заменили мужчин на всех работах - 13.09.2025 Украина.ру

Признания пленного: как изменилась жизнь на Украине - женщины заменили мужчин на всех работах

Из-за патрулей ТЦК на Украине все меньше работающих мужчин — им приходится прятаться по домам, пока женщины работают. Украина.ру, 13.09.2025

2025-09-13T13:26

2025-09-13T13:26

2025-09-13T13:26

видео

украина

россия

тцк

вооруженные силы украины

всу

разгром всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0d/1068622435_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_76b853078597f5c334ff33df61966baa.jpg

Из-за патрулей ТЦК на Украине все меньше работающих мужчин — им приходится прятаться по домам, пока женщины работают. Об этом корреспонденту издания Украина.ру Федору Громову рассказал военнопленный Рашид Курбанов.#пленный #ВСУ #Украина #война #мужчины #женщины #ТЦК #работа #СВО #спецоперация#РФ #Россия #ВСРФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250913/1068612021.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, тцк, вооруженные силы украины, всу, разгром всу