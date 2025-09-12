Новая глава МИД Британии для первой поездки за рубеж выбрала Киев - 12.09.2025 Украина.ру
Новая глава МИД Британии для первой поездки за рубеж выбрала Киев
Новая глава МИД Британии для первой поездки за рубеж выбрала Киев
"Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании", — говорится в заявлении Купер.Новоиспечённая глава британского МИД также объявила о выделении Украине зимней помощи в размере 142 миллионов фунтов стерлингов (192 миллионов долларов), предназначенной для ремонта систем водоснабжения и отопления, а также газовой и энергетической инфраструктуры.Купер была назначена на пост министр иностранных дел Великобритании на прошлой неделе.
Новая глава МИД Британии для первой поездки за рубеж выбрала Киев

03:47 12.09.2025 (обновлено: 03:48 12.09.2025)
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : CC0, Freepik
Новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер для своей первой зарубежной поездки выбрала Украину, она прибудет в Киев 12 сентября. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на заявление Форин-офиса
"Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании", — говорится в заявлении Купер.
Новоиспечённая глава британского МИД также объявила о выделении Украине зимней помощи в размере 142 миллионов фунтов стерлингов (192 миллионов долларов), предназначенной для ремонта систем водоснабжения и отопления, а также газовой и энергетической инфраструктуры.
Купер была назначена на пост министр иностранных дел Великобритании на прошлой неделе.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
