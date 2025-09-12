https://ukraina.ru/20250912/novaya-glava-mid-britanii-dlya-pervoy-poezdki-za-rubezh-v-pyatnitsu-posetit-kiev-1068547556.html

Новая глава МИД Британии для первой поездки за рубеж выбрала Киев

Новая глава МИД Британии для первой поездки за рубеж выбрала Киев

Новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер для своей первой зарубежной поездки выбрала Украину, она прибудет в Киев 12 сентября. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на заявление Форин-офиса

"Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании", — говорится в заявлении Купер.Новоиспечённая глава британского МИД также объявила о выделении Украине зимней помощи в размере 142 миллионов фунтов стерлингов (192 миллионов долларов), предназначенной для ремонта систем водоснабжения и отопления, а также газовой и энергетической инфраструктуры.Купер была назначена на пост министр иностранных дел Великобритании на прошлой неделе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

