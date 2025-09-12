https://ukraina.ru/20250912/glavnoe-za-noch-12-sentyabrya-1068551132.html
Главное за ночь 12 сентября
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи
2025-09-12T07:55
2025-09-12T07:55
2025-09-12T08:08
07:55 12.09.2025 (обновлено: 08:08 12.09.2025)
🟥 Водитель, четверо пассажиров и два бойца "БАРС-Брянск" ранены при атаке ВСУ на пассажирский микроавтобус и повторном ударе в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
🟥 В Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб, 24 пострадали за два дня, информировал губернатор региона.
🟥 Полк "Скала" ВСУ комплектует штурмовые группы из неподготовленных новобранцев, которые провели в учебке не более недели, рассказали в силовых структурах.
🟥 ВСУ пытались дважды контратаковать у Андреевки Сумской области. Уничтожено до 80% личного состава украинских штурмовых групп, сообщают российские военные с мест.
🟥 ВС РФ с начала сентября уничтожили около 30% автомобилей ВСУ в тыловых районах ДНР, снабжающих тыловые подразделения ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
🟦 Посол России призвал Чехию найти, кому выгодна истерия вокруг инцидента в Польше. Александр Змеевский отверг обвинения в адрес Москвы и указал, что принадлежность беспилотников к ВС РФ не установили, сообщили в посольств.
🟦 США намерены добиваться от Группы семи резкого увеличения пошлин против КНР и Индии, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, основная цель подобного шага — попытаться добиться вовлечения России в мирные переговоры с Украиной.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.