https://ukraina.ru/20250912/glavnoe-za-noch-12-sentyabrya-1068551132.html

Главное за ночь 12 сентября

Главное за ночь 12 сентября - 12.09.2025 Украина.ру

Главное за ночь 12 сентября

Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи

2025-09-12T07:55

2025-09-12T07:55

2025-09-12T08:08

новости

россия

украина

брянская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟥 Водитель, четверо пассажиров и два бойца "БАРС-Брянск" ранены при атаке ВСУ на пассажирский микроавтобус и повторном ударе в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.🟥 В Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб, 24 пострадали за два дня, информировал губернатор региона.🟥 Полк "Скала" ВСУ комплектует штурмовые группы из неподготовленных новобранцев, которые провели в учебке не более недели, рассказали в силовых структурах.🟥 ВСУ пытались дважды контратаковать у Андреевки Сумской области. Уничтожено до 80% личного состава украинских штурмовых групп, сообщают российские военные с мест.🟥 ВС РФ с начала сентября уничтожили около 30% автомобилей ВСУ в тыловых районах ДНР, снабжающих тыловые подразделения ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. 🟦 Посол России призвал Чехию найти, кому выгодна истерия вокруг инцидента в Польше. Александр Змеевский отверг обвинения в адрес Москвы и указал, что принадлежность беспилотников к ВС РФ не установили, сообщили в посольств.🟦 США намерены добиваться от Группы семи резкого увеличения пошлин против КНР и Индии, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, основная цель подобного шага — попытаться добиться вовлечения России в мирные переговоры с Украиной.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, брянская область, андрей марочко, вооруженные силы украины