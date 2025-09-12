Артиллерия утратила решающую роль в СВО, но остаётся незаменимой — Живов - 12.09.2025 Украина.ру
Артиллерия утратила решающую роль в СВО, но остаётся незаменимой — Живов
Артиллерия утратила решающую роль в СВО, но остаётся незаменимой — Живов
2025-09-12T04:20
2025-09-12T04:20
Отвечая на вопрос о роли артиллерии на текущем этапе СВО, эксперт признал, что её значение снизилось по сравнению с началом операции. Однако он подчеркнул, что высокоточные системы по-прежнему незаменимы для поражения защищённых целей."Дроны дополняют артиллерию, но точно не заменяют", — заявил Живов.Он пояснил, что дрон должен преодолеть РЭБ и системы ПВО, в то время как артиллерийский снаряд практически неуязвим."А как защититься от артиллерии? Сетки от 155-мм снаряда не спасут. Когда целеуказания получены, снаряд прилетает через минуту в блиндаж или место построения", — отметил собеседник издания.Живов также выразил мнение, что наличие большего количества высокоточных дальнобойных систем ускорило бы продвижение российских войск."Будь у нас побольше высокоточных дальнобойных артиллерийских систем, мы бы двигались гораздо быстрее", — резюмировал он, добавив, что наибольшая эффективность достигается при комплексном применении дронов и артиллерии.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
Артиллерия утратила решающую роль в СВО, но остаётся незаменимой — Живов

© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Артиллерийские системы, хотя и утратили решающее влияние на ход боевых действий, остаются критически важным элементом войны, который беспилотники не в состоянии полноценно заменить. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Отвечая на вопрос о роли артиллерии на текущем этапе СВО, эксперт признал, что её значение снизилось по сравнению с началом операции. Однако он подчеркнул, что высокоточные системы по-прежнему незаменимы для поражения защищённых целей.
"Дроны дополняют артиллерию, но точно не заменяют", — заявил Живов.
Он пояснил, что дрон должен преодолеть РЭБ и системы ПВО, в то время как артиллерийский снаряд практически неуязвим.
"А как защититься от артиллерии? Сетки от 155-мм снаряда не спасут. Когда целеуказания получены, снаряд прилетает через минуту в блиндаж или место построения", — отметил собеседник издания.
Живов также выразил мнение, что наличие большего количества высокоточных дальнобойных систем ускорило бы продвижение российских войск.
"Будь у нас побольше высокоточных дальнобойных артиллерийских систем, мы бы двигались гораздо быстрее", — резюмировал он, добавив, что наибольшая эффективность достигается при комплексном применении дронов и артиллерии.
Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
