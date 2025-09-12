https://ukraina.ru/20250912/artilleriya-utratila-reshayuschuyu-rol-v-svo-no-ostatsya-nezamenimoy--zhivov-1068507386.html
Артиллерия утратила решающую роль в СВО, но остаётся незаменимой — Живов
Артиллерия утратила решающую роль в СВО, но остаётся незаменимой — Живов - 12.09.2025 Украина.ру
Артиллерия утратила решающую роль в СВО, но остаётся незаменимой — Живов
Артиллерийские системы, хотя и утратили решающее влияние на ход боевых действий, остаются критически важным элементом войны, который беспилотники не в состоянии полноценно заменить. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-09-12T04:20
2025-09-12T04:20
2025-09-12T04:20
новости
россия
алексей живов
украина.ру
вс рф
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064797522_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_9dc50c75e1a17cfa45dd1455e6be3450.jpg
Отвечая на вопрос о роли артиллерии на текущем этапе СВО, эксперт признал, что её значение снизилось по сравнению с началом операции. Однако он подчеркнул, что высокоточные системы по-прежнему незаменимы для поражения защищённых целей."Дроны дополняют артиллерию, но точно не заменяют", — заявил Живов.Он пояснил, что дрон должен преодолеть РЭБ и системы ПВО, в то время как артиллерийский снаряд практически неуязвим."А как защититься от артиллерии? Сетки от 155-мм снаряда не спасут. Когда целеуказания получены, снаряд прилетает через минуту в блиндаж или место построения", — отметил собеседник издания.Живов также выразил мнение, что наличие большего количества высокоточных дальнобойных систем ускорило бы продвижение российских войск."Будь у нас побольше высокоточных дальнобойных артиллерийских систем, мы бы двигались гораздо быстрее", — резюмировал он, добавив, что наибольшая эффективность достигается при комплексном применении дронов и артиллерии.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250911/1068503772.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064797522_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bfa2109d7d383a4d730520ef8076e0f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, алексей живов, украина.ру, вс рф, артиллерия
Артиллерия утратила решающую роль в СВО, но остаётся незаменимой — Живов
Артиллерийские системы, хотя и утратили решающее влияние на ход боевых действий, остаются критически важным элементом войны, который беспилотники не в состоянии полноценно заменить. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Отвечая на вопрос о роли артиллерии на текущем этапе СВО, эксперт признал, что её значение снизилось по сравнению с началом операции. Однако он подчеркнул, что высокоточные системы по-прежнему незаменимы для поражения защищённых целей.
"Дроны дополняют артиллерию, но точно не заменяют", — заявил Живов.
Он пояснил, что дрон должен преодолеть РЭБ и системы ПВО, в то время как артиллерийский снаряд практически неуязвим.
"А как защититься от артиллерии? Сетки от 155-мм снаряда не спасут. Когда целеуказания получены, снаряд прилетает через минуту в блиндаж или место построения", — отметил собеседник издания.
Живов также выразил мнение, что наличие большего количества высокоточных дальнобойных систем ускорило бы продвижение российских войск.
"Будь у нас побольше высокоточных дальнобойных артиллерийских систем, мы бы двигались гораздо быстрее", — резюмировал он, добавив, что наибольшая эффективность достигается при комплексном применении дронов и артиллерии.