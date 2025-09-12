https://ukraina.ru/20250912/artilleriya-utratila-reshayuschuyu-rol-v-svo-no-ostatsya-nezamenimoy--zhivov-1068507386.html

Артиллерия утратила решающую роль в СВО, но остаётся незаменимой — Живов

Артиллерийские системы, хотя и утратили решающее влияние на ход боевых действий, остаются критически важным элементом войны, который беспилотники не в состоянии полноценно заменить. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

Отвечая на вопрос о роли артиллерии на текущем этапе СВО, эксперт признал, что её значение снизилось по сравнению с началом операции. Однако он подчеркнул, что высокоточные системы по-прежнему незаменимы для поражения защищённых целей."Дроны дополняют артиллерию, но точно не заменяют", — заявил Живов.Он пояснил, что дрон должен преодолеть РЭБ и системы ПВО, в то время как артиллерийский снаряд практически неуязвим."А как защититься от артиллерии? Сетки от 155-мм снаряда не спасут. Когда целеуказания получены, снаряд прилетает через минуту в блиндаж или место построения", — отметил собеседник издания.Живов также выразил мнение, что наличие большего количества высокоточных дальнобойных систем ускорило бы продвижение российских войск."Будь у нас побольше высокоточных дальнобойных артиллерийских систем, мы бы двигались гораздо быстрее", — резюмировал он, добавив, что наибольшая эффективность достигается при комплексном применении дронов и артиллерии.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.

