Живов: освобождение Часов Яра стало результатом комплексной работы, включая применение новых дронов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Освобождение Часов Яра стало возможным благодаря комплексу причин, ключевую роль в котором сыграло улучшение работы российских беспилотных систем и решительные действия подразделений. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
По его словам, 71-я гвардейская дивизия (бывшая 200-я бригада) предприняла ряд решительных шагов и добилась хороших результатов. Особый вклад внесла бригада "Эспаньола", которая первой в Добровольческом корпусе освоила и успешно применила на Часовярском направлении новейшие беспилотные системы.
Живов подчеркнул, что его подразделение первым начало эффективно использовать БПЛА КВН ("Князь Вандал Новгородский") на оптоволокне для нанесения точных поражений противнику.
"Бригада "Эспаньола" первой в Добровольческом корпусе освоив БПЛА КВН ("Князь Вандал Новгородский") на оптоволокне, первой стала наносить этими дронами точные поражения противнику на Часовярском направлении", — заявил он.
Эксперт резюмировал, что хотя решающую роль сыграл комплекс факторов, совершенствование применения беспилотных систем внесло значительный вклад в успех операции по освобождению Часов Яра.
Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
