Живов: освобождение Часов Яра стало результатом комплексной работы, включая применение новых дронов - 11.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250911/zhivov-osvobozhdenie-chasov-yara-stalo-rezultatom-kompleksnoy-raboty-vklyuchaya-primenenie-novykh-dronov-1068446202.html
Живов: освобождение Часов Яра стало результатом комплексной работы, включая применение новых дронов
Живов: освобождение Часов Яра стало результатом комплексной работы, включая применение новых дронов - 11.09.2025 Украина.ру
Живов: освобождение Часов Яра стало результатом комплексной работы, включая применение новых дронов
Освобождение Часов Яра стало возможным благодаря комплексу причин, ключевую роль в котором сыграло улучшение работы российских беспилотных систем и решительные действия подразделений. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-09-11T05:10
2025-09-11T05:10
новости
россия
алексей живов
эспаньола
вс рф
часов яр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42102b1f9b26dba5c53c9258a136d227.jpg
По его словам, 71-я гвардейская дивизия (бывшая 200-я бригада) предприняла ряд решительных шагов и добилась хороших результатов. Особый вклад внесла бригада "Эспаньола", которая первой в Добровольческом корпусе освоила и успешно применила на Часовярском направлении новейшие беспилотные системы.Живов подчеркнул, что его подразделение первым начало эффективно использовать БПЛА КВН ("Князь Вандал Новгородский") на оптоволокне для нанесения точных поражений противнику."Бригада "Эспаньола" первой в Добровольческом корпусе освоив БПЛА КВН ("Князь Вандал Новгородский") на оптоволокне, первой стала наносить этими дронами точные поражения противнику на Часовярском направлении", — заявил он.Эксперт резюмировал, что хотя решающую роль сыграл комплекс факторов, совершенствование применения беспилотных систем внесло значительный вклад в успех операции по освобождению Часов Яра.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250909/rossiyskie-voyska-usilivayut-natisk-konstantinovskoe-napravlenie-stanovitsya-klyuchevym-uchastkom-1068419971.html
россия
часов яр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_474ccb620499a45f628dd1e444259f63.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, алексей живов, эспаньола, вс рф, часов яр
Новости, Россия, Алексей Живов, Эспаньола, ВС РФ, Часов Яр

Живов: освобождение Часов Яра стало результатом комплексной работы, включая применение новых дронов

05:10 11.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Освобождение Часов Яра стало возможным благодаря комплексу причин, ключевую роль в котором сыграло улучшение работы российских беспилотных систем и решительные действия подразделений. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
По его словам, 71-я гвардейская дивизия (бывшая 200-я бригада) предприняла ряд решительных шагов и добилась хороших результатов. Особый вклад внесла бригада "Эспаньола", которая первой в Добровольческом корпусе освоила и успешно применила на Часовярском направлении новейшие беспилотные системы.
Живов подчеркнул, что его подразделение первым начало эффективно использовать БПЛА КВН ("Князь Вандал Новгородский") на оптоволокне для нанесения точных поражений противнику.
"Бригада "Эспаньола" первой в Добровольческом корпусе освоив БПЛА КВН ("Князь Вандал Новгородский") на оптоволокне, первой стала наносить этими дронами точные поражения противнику на Часовярском направлении", — заявил он.
Эксперт резюмировал, что хотя решающую роль сыграл комплекс факторов, совершенствование применения беспилотных систем внесло значительный вклад в успех операции по освобождению Часов Яра.
Российские войска продолжают наступление на Константиновском направлении - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
9 сентября, 21:19
Российские войска усиливают натиск: Константиновское направление становится ключевым участком прорываНа северном фланге фронта подразделения Российской армии, успешно закрепившись после освобождения Марково, развивают наступление в южном направлении, создавая угрозу охвата Часов Яра с северной стороны. Об этом сообщил 9 сентября телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАлексей ЖивовЭспаньолаВС РФЧасов Яр
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:35Украина бросит последние силы на защиту Купянска, демонтируя Сумское направление — Носков
05:15Невозможно победить в войне, если защита Родины - наказание. Украинские эксперты о ситуации на Украине
05:10Дмитрий Выдрин: Если бы в ситуации с дронами была заинтересована РФ, летели бы не "мопеды", а "камазы"
05:10Живов: освобождение Часов Яра стало результатом комплексной работы, включая применение новых дронов
04:58"Буревестник" войны порхает над Европой. Украина в международном контексте
04:53Что произошло в Польше? Мнения экспертов
04:35Суммы, Одесса и далее... Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:35Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок
04:12Трамп выступил с обращением по поводу убийства Чарли Кирка
03:44Глава ФБР заявил об освобождении лица, задержанного после убийства Чарли Кирка
03:35Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области. Сводка угроз по регионам России на 3:10
03:04Чехия готова помочь Польше защититься от БПЛА
02:27БПЛА в Польше, убийство Кирка и другие итоги 10 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
02:16Дмитрий Медведев прокомментировал убийство американского активиста Чарли Кирка
01:59Фронтовая сводка за 10 сентября от телеграм-канала "Дневник десантника"
01:43Глава ФБР заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
01:32Убийца Чарли Кирка, предположительно, попал на видео
01:12Главврач рассказал о последствиях удара ВСУ по Республиканской травматологии в Донецке
00:43Муниципальный чиновник рассказал о перспективах киевского метро
00:23Рабский труд для "фортификационных работ" использовали "власти" Полтавской области
Лента новостейМолния