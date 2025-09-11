https://ukraina.ru/20250911/zhivov-osvobozhdenie-chasov-yara-stalo-rezultatom-kompleksnoy-raboty-vklyuchaya-primenenie-novykh-dronov-1068446202.html

Живов: освобождение Часов Яра стало результатом комплексной работы, включая применение новых дронов

Освобождение Часов Яра стало возможным благодаря комплексу причин, ключевую роль в котором сыграло улучшение работы российских беспилотных систем и решительные действия подразделений. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

По его словам, 71-я гвардейская дивизия (бывшая 200-я бригада) предприняла ряд решительных шагов и добилась хороших результатов. Особый вклад внесла бригада "Эспаньола", которая первой в Добровольческом корпусе освоила и успешно применила на Часовярском направлении новейшие беспилотные системы.Живов подчеркнул, что его подразделение первым начало эффективно использовать БПЛА КВН ("Князь Вандал Новгородский") на оптоволокне для нанесения точных поражений противнику."Бригада "Эспаньола" первой в Добровольческом корпусе освоив БПЛА КВН ("Князь Вандал Новгородский") на оптоволокне, первой стала наносить этими дронами точные поражения противнику на Часовярском направлении", — заявил он.Эксперт резюмировал, что хотя решающую роль сыграл комплекс факторов, совершенствование применения беспилотных систем внесло значительный вклад в успех операции по освобождению Часов Яра.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.

