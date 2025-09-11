https://ukraina.ru/20250911/pochemu-drony-zaleteli-v-polshu-i-kakie-novye-vozmozhnosti-poyavilis-u-vs-rossii--zhivov-1068501610.html

Почему дроны залетели в Польшу и какие новые возможности появились у ВС России — Живов

Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о провокациях с беспилотниками в Польше и точках интереса Запада, об усилении ударов и о новых возможностях ВС России

2025-09-11T08:53

видео

россия

польша

запад

алексей живов

вооруженные силы украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0b/1068501486_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07c874143c330309b8ea957fc209ba99.jpg

Также он проанализировал моральное состояние ВСУ и войны нового типа: 00:21 – Провокация с дронами в Польше: кто и как её может использовать?05:23 – Мировое беспокойство и отвлечение от России.10:43 – Об усилении ударов ВС России.13:34 – Ситуация в зоне СВО.15:56 – Дезертирство и моральное состояние ВСУ.

россия

польша

запад

видео, россия, польша, запад, алексей живов, вооруженные силы украины, видео