Носков: группировка "Восток" методично продавливает ВСУ на Покровско-Гуляйпольском направлении - 10.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250910/noskov-gruppirovka-vostok-metodichno-prodavlivaet-vsu-na-pokrovsko-gulyaypolskom-napravlenii-1068402145.html
Носков: группировка "Восток" методично продавливает ВСУ на Покровско-Гуляйпольском направлении
Носков: группировка "Восток" методично продавливает ВСУ на Покровско-Гуляйпольском направлении - 10.09.2025 Украина.ру
Носков: группировка "Восток" методично продавливает ВСУ на Покровско-Гуляйпольском направлении
Группировка "Восток" ВС РФ, несмотря на передачу части сил другим направлениям, сохраняет темп наступления на Покровско-Гуляйпольском направлении благодаря техническому превосходству над ослабленными бригадами противника
2025-09-10T05:30
2025-09-10T05:30
новости
россия
киев
константиновка
вооруженные силы украины
вс рф
наступление вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0b/1060203750_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_ad01da3bb2e1646fa8420d974dee06c5.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.Эксперт отметил, что это направление стало для Киева "бедным родственником", откуда периодически изымают боеспособные подразделения для закрытия дыр под Красноармейском и Константиновкой."Сейчас там работают бригады территориальной обороны, которые иногда дополняются потрепанными линейными бригадами ВСУ", — пояснил Носков.Он подчеркнул, что хотя "Восток" также является донором для группировки "Центр", российские подразделения сохраняют преимущество."За счет технического превосходства над противником ребята-дальневосточники, несмотря на урезанный состав, продолжают методично продавливать ВСУ", — заявил эксперт.Носков не ожидает стремительного броска на Гуляйполе, но выразил уверенность в успехе при сохранении текущего темпа."Если нынешний темп, который мы взяли еще год назад после освобождения Угледара, сохранится и увеличится, родину Батьки-Махно мы тоже возьмем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250909/zhivov-vzyatie-pokrovska-otkroet-put-k-zaklyuchitelnoy-stadii-osvobozhdeniya-donbassa-1068316819.html
россия
киев
константиновка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0b/1060203750_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_5c4114aafc7a1a479b9b946a4e6cdf38.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, константиновка, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф
Новости, Россия, Киев, Константиновка, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление ВС РФ

Носков: группировка "Восток" методично продавливает ВСУ на Покровско-Гуляйпольском направлении

05:30 10.09.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Группировка "Восток" ВС РФ, несмотря на передачу части сил другим направлениям, сохраняет темп наступления на Покровско-Гуляйпольском направлении благодаря техническому превосходству над ослабленными бригадами противника
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.
Эксперт отметил, что это направление стало для Киева "бедным родственником", откуда периодически изымают боеспособные подразделения для закрытия дыр под Красноармейском и Константиновкой.
"Сейчас там работают бригады территориальной обороны, которые иногда дополняются потрепанными линейными бригадами ВСУ", — пояснил Носков.
Он подчеркнул, что хотя "Восток" также является донором для группировки "Центр", российские подразделения сохраняют преимущество.
"За счет технического превосходства над противником ребята-дальневосточники, несмотря на урезанный состав, продолжают методично продавливать ВСУ", — заявил эксперт.
Носков не ожидает стремительного броска на Гуляйполе, но выразил уверенность в успехе при сохранении текущего темпа.
"Если нынешний темп, который мы взяли еще год назад после освобождения Угледара, сохранится и увеличится, родину Батьки-Махно мы тоже возьмем", — резюмировал собеседник издания.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Вчера, 04:20
Живов: взятие Покровска откроет путь к заключительной стадии освобождения ДонбассаОсвобождение Покровска (Красноармейска) станет ключевым этапом в операции по взятию под контроль всего Донбасса, поскольку откроет возможность перерезать критически важные пути снабжения группировки ВСУ и выйти на подступы к Павлограду
Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныВС РФнаступление ВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Алексей Рамм: Россия готовит удар на юг Харьковской области, чтобы доломать ВСУ в Славянске и Краматорске
06:31Направление движения групп крылатых ракет:
06:30Ищенко: США сами загнали себя в ловушку, отказавшись учитывать интересы России и Китая
06:22Ракетный удар нанесён по целям в Житомире
06:17ВС РФ наносят ракетный удар по Василькову Киевской области
06:07Пока меньшая группа ракет движется к Киеву, основная их часть миновали Винницу и летят к Хмельницкой области
06:00Приблизительные маршруты групп ракет от украинских ТГ-каналов
06:00Эксперт: Киев и Европа пытаются сорвать мирный процесс и выставить Россию виноватой
05:54Большая часть ракет держит курс в направлении Винницы
05:50В небе над Украиною не менее 20-ти ракет, — украинские ТГ-каналы
05:30Носков: группировка "Восток" методично продавливает ВСУ на Покровско-Гуляйпольском направлении
05:28"Герани" поражают цели в Киеве
05:22О поражении целей в Киевской области пишут местные украинские ТГ-каналы
05:20Тревоги по 20 часов и издевательства над мобилизованными в "учебках". Что происходит в Чернигове
05:10Франция против, а Макрон за. Что предшествовало отставке правительства - мнения российских экспертов
05:00Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности
04:50Экономика Украины и война: удары по инфраструктуре и легализация крипты
04:46Страх Зеленского, обрекающий на смерти и несчастья целый народ
04:44И снова взрывы в районе Винницы!
04:44Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, — Росавиация
Лента новостейМолния