Носков: группировка "Восток" методично продавливает ВСУ на Покровско-Гуляйпольском направлении

Группировка "Восток" ВС РФ, несмотря на передачу части сил другим направлениям, сохраняет темп наступления на Покровско-Гуляйпольском направлении благодаря техническому превосходству над ослабленными бригадами противника

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0b/1060203750_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_ad01da3bb2e1646fa8420d974dee06c5.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.Эксперт отметил, что это направление стало для Киева "бедным родственником", откуда периодически изымают боеспособные подразделения для закрытия дыр под Красноармейском и Константиновкой."Сейчас там работают бригады территориальной обороны, которые иногда дополняются потрепанными линейными бригадами ВСУ", — пояснил Носков.Он подчеркнул, что хотя "Восток" также является донором для группировки "Центр", российские подразделения сохраняют преимущество."За счет технического превосходства над противником ребята-дальневосточники, несмотря на урезанный состав, продолжают методично продавливать ВСУ", — заявил эксперт.Носков не ожидает стремительного броска на Гуляйполе, но выразил уверенность в успехе при сохранении текущего темпа."Если нынешний темп, который мы взяли еще год назад после освобождения Угледара, сохранится и увеличится, родину Батьки-Махно мы тоже возьмем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.

