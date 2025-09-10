Ищенко: США сами загнали себя в ловушку, отказавшись учитывать интересы России и Китая - 10.09.2025 Украина.ру
Ищенко: США сами загнали себя в ловушку, отказавшись учитывать интересы России и Китая
Ищенко: США сами загнали себя в ловушку, отказавшись учитывать интересы России и Китая
Дипломатический триумф ШОС стал прямым следствием политики Запада, который отказался считаться с интересами других стран и тем самым сплотил против себя почти всю Евразию, включая государства с традиционно сложными отношениями. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-09-10T06:30
2025-09-10T06:30
Эксперт отметил, что Россия и Китай изначально предлагали Западу взаимовыгодные условия, не оспаривая американскую гегемонию, но требуя уважения к своим эксклюзивным зонам интересов.Однако Вашингтон предпочел путь силового давления, что привело к объединению стран Евразии в рамках ШОС — организации, которая продолжает расширяться и уже включает пять ядерных держав."Никто не собирался сгонять Америку с поста мирового гегемона. "Если тебе так нравится, восседай на председательском месте. Но есть зоны эксклюзивных интересов, куда не надо соваться с антироссийскими и антикитайскими проектами"", — заявил Ищенко.Обозреватель подчеркнул, что даже страны с историческими противоречиями присоединились к саммиту ШОС, понимая необходимость совместной защиты от западного давления. Ярким примером провала американской политики он назвал ситуацию с Индией, которая открыто проигнорировала ультиматумы президента США Дональда Трампа."Когда вас всех вместе давят, вы объединитесь против тех, кто давит. Тем более, если с оппонентом невозможно договориться", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.
Ищенко: США сами загнали себя в ловушку, отказавшись учитывать интересы России и Китая

Дипломатический триумф ШОС стал прямым следствием политики Запада, который отказался считаться с интересами других стран и тем самым сплотил против себя почти всю Евразию, включая государства с традиционно сложными отношениями. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт отметил, что Россия и Китай изначально предлагали Западу взаимовыгодные условия, не оспаривая американскую гегемонию, но требуя уважения к своим эксклюзивным зонам интересов.
Однако Вашингтон предпочел путь силового давления, что привело к объединению стран Евразии в рамках ШОС — организации, которая продолжает расширяться и уже включает пять ядерных держав.
"Никто не собирался сгонять Америку с поста мирового гегемона. "Если тебе так нравится, восседай на председательском месте. Но есть зоны эксклюзивных интересов, куда не надо соваться с антироссийскими и антикитайскими проектами"", — заявил Ищенко.
Обозреватель подчеркнул, что даже страны с историческими противоречиями присоединились к саммиту ШОС, понимая необходимость совместной защиты от западного давления. Ярким примером провала американской политики он назвал ситуацию с Индией, которая открыто проигнорировала ультиматумы президента США Дональда Трампа.
"Когда вас всех вместе давят, вы объединитесь против тех, кто давит. Тем более, если с оппонентом невозможно договориться", — резюмировал Ищенко.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.
