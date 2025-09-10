https://ukraina.ru/20250910/ischenko-ssha-sami-zagnali-sebya-v-lovushku-otkazavshis-uchityvat-interesy-rossii-i-kitaya-1068387603.html

Ищенко: США сами загнали себя в ловушку, отказавшись учитывать интересы России и Китая

Ищенко: США сами загнали себя в ловушку, отказавшись учитывать интересы России и Китая - 10.09.2025 Украина.ру

Ищенко: США сами загнали себя в ловушку, отказавшись учитывать интересы России и Китая

Дипломатический триумф ШОС стал прямым следствием политики Запада, который отказался считаться с интересами других стран и тем самым сплотил против себя почти всю Евразию, включая государства с традиционно сложными отношениями. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-09-10T06:30

2025-09-10T06:30

2025-09-10T06:30

новости

сша

россия

китай

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068307028_0:10:1350:769_1920x0_80_0_0_eceaf948b4abe2bea1bc8af6154ad71d.jpg

Эксперт отметил, что Россия и Китай изначально предлагали Западу взаимовыгодные условия, не оспаривая американскую гегемонию, но требуя уважения к своим эксклюзивным зонам интересов.Однако Вашингтон предпочел путь силового давления, что привело к объединению стран Евразии в рамках ШОС — организации, которая продолжает расширяться и уже включает пять ядерных держав."Никто не собирался сгонять Америку с поста мирового гегемона. "Если тебе так нравится, восседай на председательском месте. Но есть зоны эксклюзивных интересов, куда не надо соваться с антироссийскими и антикитайскими проектами"", — заявил Ищенко.Обозреватель подчеркнул, что даже страны с историческими противоречиями присоединились к саммиту ШОС, понимая необходимость совместной защиты от западного давления. Ярким примером провала американской политики он назвал ситуацию с Индией, которая открыто проигнорировала ультиматумы президента США Дональда Трампа."Когда вас всех вместе давят, вы объединитесь против тех, кто давит. Тем более, если с оппонентом невозможно договориться", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250909/dazhe-chernyy-piar--eto-piar-ekspert-nashel-plyusy-v-rabote-feykomtchikov-protiv-mida-1068385254.html

сша

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, китай, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, шос