Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру рассказал, готов ли Запад к новой большой войне и какое место займёт Россия в новом востокоцентричном мире, а также объяснил, почему США теперь полагаются на открытое давление, а не на дипломатию
2025-09-09T09:16
2025-09-09T09:16
00:26 – Развитие ШОС и роль США в этом процессе.09:08 – Экономический и военный потенциал ШОС.14:01 – Востокоцентричный мир и место в нём России.16:43 – Почему США используют давление, а не дипломатию? 21:03 – Отправка военного контингента "коалиции желающих" на Украину.24:12 – Развяжет ли Запад новую большую войну?
Зачем США настраивают против себя глобальное большинство? Вилков о противостоянии Запада с ШОС

09:16 09.09.2025
 
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру рассказал, готов ли Запад к новой большой войне и какое место займёт Россия в новом востокоцентричном мире, а также объяснил, почему США теперь полагаются на открытое давление, а не на дипломатию
00:26 – Развитие ШОС и роль США в этом процессе.
09:08 – Экономический и военный потенциал ШОС.
14:01 – Востокоцентричный мир и место в нём России.
16:43 – Почему США используют давление, а не дипломатию?
21:03 – Отправка военного контингента "коалиции желающих" на Украину.
24:12 – Развяжет ли Запад новую большую войну?
