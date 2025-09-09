https://ukraina.ru/20250909/ulovka-22-vostochnyy-variant-1068373011.html

Уловка 22. Восточный вариант

Уловка 22. Восточный вариант

Знаковые события в Китае, да еще органично перетекшие в юбилейный Восточный экономический форум, рывком перетянули на себя все информационное одеяло мира.

Обнаженными без должного медийного прикрытия, а потому и срамно ничтожными, выглядели в этой ситуации парижские посиделки чего-то и вечно "желающих". Ведь для того, что бы нечто желать, надо бы и нечто иметь. Да Трамп им судья. Детский сад. Мышиная возня, по сути, да и по стилистике. Социальный балласт. Сейчас не об этом.В тени больших встреч, блеска торжества, масштабности планов остались некие нюансы. Вроде бы незначительные, но весьма симптоматичные. Ласточки весны не делают, но их прилет её железно предвосхищает. И здесь были свои "ласточки". Они, правда, улетали, или, даже "пролетали". Но нечто весьма важное предвосхищали. Имею в виду минорный отъезд из Пекина лидеров Азербайджана и Армении.Встретили, вроде, хорошо. Так на Востоке обычно встречают капризных гостей, для которых мишура церемоний приема важнее сути самого события. Но вот отправили как-то странно. Здесь не принято прямо отказывать гостям в их даже явных капризах. А Алиеву и Пашиняну демонстративно отказали в приеме в ШОС.Хотя, главные организаторы встречи - Китай и Россия как бы и не при чем. Это ведь Индия заблокировала заявку Азербайджана, а Пакистан - Армении. "Давай досвидания!"Мне даже взгрустнулось, когда увидел мэм в сети по этому поводу. Два жгучих кавказца отплывают от берега больших надежд на маленьком плоту. "На маленьком плоту…".Хотя взыграла эстетическая фантазия. Я бы все же одел азербайджанского лидера не в бесформенные тапки, а в любимые им лакированные туфли. А армянин органично выглядел бы не в широких штанинах, а в обожаемых им европейских шортах. Ну, и сандаликах с темными носочками.Еще и этическая память подключилась. Вспомнил старый фильм, где герой пристает ко всем с вопросом: " Что такое платоническая любовь?" И сам же отвечает: " Любовь на плоту!"..Так вот. Довелось когда-то участвовать в переговорах по возможности вступления Украины в Евразийский экономический союз. С российской стороны руководил переговорами Христенко. Это сейчас Виктор Борисович вроде бы целый начальник русского гольфа. А тогда был рядовым первым вице-премьером правительства РФ.У меня было настойчивое пожелание украинской тогдашней премьерши откреститься от союза под любым предлогом. Но было жгучее желание саботировать эти цэу.А у визави было поручение главы российского правительства заманить тогда еще "братскую" соседку в междусобойчик. Но желания особого не наблюдалось.Вот тогда-то я дал ему банальный совет. Многие постсоветские элиты устроены так, что не верят ни в какие благие намерения. Они живут по "презумпции кидалова". То есть любое приглашение в самый выгодный проект расценивают как "развод", "кидалово", "подставу". Поэтому ломятся только в закрытые двери.Вот объяви тогда Россия, что в Евразийский союз - это немыслимая привилегия и Украина не проходит по базовым критериям, её премьерша головой бы пробивала все преграды. Волосы были б назад, а не вокруг головы…Азербайджанский и армянский лидеры устроены примерно так же. После мудрого отфутболивания от ШОС, они забудут о ЕС, куда их так усиленно манят. Костьми лягут, ломясь в первое сообщество. Сильно! Снимаю шляпу перед тем, кто придумал комбинацию.Конечно, есть наверняка и другие мотивы. Уже писал о явной дихотомии малых стран. Их лидеры частенько начинают чувствовать себя переростками в пределах собственных национальных пространств. Особенно это касается потомков номенклатуры и профессиональных оппозиционеров. Ну, как в названных странах. Или в Балтии. Вон, как там завидуют Кае Каллас. Это ж надо при таком фантастическом невежестве иметь такую фантастическую зарплату. Смогла ведь прорваться из захолустья на бюрократический подиум!Детей партократии и детей клептократии роднит чувство своей исключительности. Поэтому совсем не удивительно, что реальный сын партийного босса и символический отпрыск спекулянта Сороса плывут на одном плоту. "На маленьком плоту…"Как не парадоксально звучит, но подобную перспективу им при личной встрече мог овально описать Дональд Трамп. Может он и "кинул" их в ШОС, как опытный сталкер кидает гайки в места незнакомой зоны. Прощупывает, типа, себе будущую дорожку…Короче, что-то мне подсказывает, что в подобной комбинации не обошлось без новейших геополитических уловок. И здесь столкнулись две версии известной "уловки 22". Классическая Западная версия и модерновая Восточная.Первая, вспомним, заключается в том, что из канонической ситуации нельзя беззаботно выйти. Как в одноименной книге - можно попытаться покинуть зону боев, кося под умалищенного. Но еще надо написать заявление. А если ты смог его правильно сформулировать, то какой же ты псих?По подобной классической схеме замастырено НАТО. Туда можно вступить, только придуриваясь демократией. Но существовать внутри системы можно лишь авторитарным способом - попирая чужие интересы, ради сохранения существующего порядка.В ШОС по-другому. Сюда, можно зайти кем угодно - не надо только придуриваться. Но если зашел, изволь соблюдать чужие интересы, даже ценой собственных изменений…Об этом, собственно, и говорилось в Поднебесной. А еще больше потом на острове "Русский" во Владике. Кстати, на последнем незаурядную смекалку проявил премьер Лаоса Сонсай Сипхандон. На трибуне ВЭФ он предложил свою страну в качестве логистического сухопутного хаба между Севером и Югом. Аккурат то, что попытался разрушить его коллега из упомянутого Азербайджана.Некоторые кавказцы считают собственную территорию глобусом. Нахватались, видимо, привычек у своих украинских друзей. В частности привычку считать свою страну абсолютно незаменимой. А Россия большая. Очень. Мешают ей проложить трэк на юг на западном фасе, будет это делать на восточном. К взаимной выгоде участников. Только уже других…Сейчас в ШОС ломануться многие. Противоречий и проблем, если без идеализации, там хватает. Только вот совокупный рынок на триллионы долларов, космос, атомная энергетика, Арктика, гиперзвук, зонтик ядерной триады. Здесь пошлины стремятся понизить, а не взвинтить…А главное, что всё это покрывает растущая пассионарность Востока. Еще не вполне выразимая, но уже вполне ощутимая. Хотя бы на уровне констатации того, что где-то рядом с Северной Кореей в тайге водятся самые большие в мире уссурийские тигры. Реальные! Куда больше, чем виртуальные "прибалтийские тигры"…Ко всему этому можно и стоит приобщиться. Суть пассионарности в том, что она не заманивает, а притягивает. Только вот придуриваться не надо. И уважать чужие интересы. Хотя, повторяюсь. Скажу еще проще: быть нормальными и благодарными.Другие подробности саммита в Китае - в статье Виктора Пироженко "Вместо танго - балет высокой политики. ШОС как модель более справедливого мирового устройства"

