Россия должна строить русскоцентричный мир, а не балансировать между Востоком и Западом — Ищенко - 09.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250909/rossiya-dolzhna-stroit-russkotsentrichnyy-mir-a-ne-balansirovat-mezhdu-vostokom-i-zapadom--ischenko-1068331707.html
Россия должна строить русскоцентричный мир, а не балансировать между Востоком и Западом — Ищенко
Россия должна строить русскоцентричный мир, а не балансировать между Востоком и Западом — Ищенко - 09.09.2025 Украина.ру
Россия должна строить русскоцентричный мир, а не балансировать между Востоком и Западом — Ищенко
Мир должен быть русскоцентричным, поскольку у России есть собственные интересы, которые не всегда полностью совпадают с китайскими. Такое мнение в интервью высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-09-09T07:00
2025-09-09T07:00
новости
россия
сша
китай
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
По его словам, последние 30 лет Россия пыталась достичь баланса между Востоком и Западом, но эта стратегия менялась в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.Эксперт напомнил, что в 1990-е годы, когда Китай ориентировался на США, российская концепция была проевропейской, а позже, после того как Европа "сдалась США", баланс сместился в сторону Азии."Мы никогда не будем жить по принципу "Мы на вас обиделись и никогда не будем с вами разговаривать". Мы и сейчас пытаемся договориться. А куда деваться? Мы на одной планете живем", — заявил Ищенко.Он также отметил, что России выгодно, чтобы Европа и Китай торговали в рамках большой Евразии через российскую территорию.Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что США "потеряли Россию и Индию, уступив их глубинному и темному Китаю". Американский президент сопроводил свои слова совместным фото президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди. Подробности в публикации США "потеряли" РФ и Индию из-за их отношений с Китаем - Трамп.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250905/novaya-initsiativa-kitaya-ot-nablyudatelya-k-mirovomu-lideru-1068214820.html
россия
сша
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, китай, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир путин
Новости, Россия, США, Китай, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Владимир Путин

Россия должна строить русскоцентричный мир, а не балансировать между Востоком и Западом — Ищенко

07:00 09.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мир должен быть русскоцентричным, поскольку у России есть собственные интересы, которые не всегда полностью совпадают с китайскими. Такое мнение в интервью высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, последние 30 лет Россия пыталась достичь баланса между Востоком и Западом, но эта стратегия менялась в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.
Эксперт напомнил, что в 1990-е годы, когда Китай ориентировался на США, российская концепция была проевропейской, а позже, после того как Европа "сдалась США", баланс сместился в сторону Азии.
"Мы никогда не будем жить по принципу "Мы на вас обиделись и никогда не будем с вами разговаривать". Мы и сейчас пытаемся договориться. А куда деваться? Мы на одной планете живем", — заявил Ищенко.
Он также отметил, что России выгодно, чтобы Европа и Китай торговали в рамках большой Евразии через российскую территорию.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что США "потеряли Россию и Индию, уступив их глубинному и темному Китаю". Американский президент сопроводил свои слова совместным фото президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди. Подробности в публикации США "потеряли" РФ и Индию из-за их отношений с Китаем - Трамп.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2025
5 сентября, 16:24
Новая инициатива Китая: от наблюдателя к мировому лидеруНа саммите ШОС в Тяньцзине председатель КНР Си Цзиньпин представил новую Инициативу глобального управления. В Пекине этот шаг называют продолжением линии на укрепление международной системы и позиционируют как вклад "китайской мудрости и китайских решений" (по формулировке издания "Хуаньцю Шибао") в решение мировых проблем.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАКитайРостислав ИщенкоДональд ТрампВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала