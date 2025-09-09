Россия должна строить русскоцентричный мир, а не балансировать между Востоком и Западом — Ищенко
Мир должен быть русскоцентричным, поскольку у России есть собственные интересы, которые не всегда полностью совпадают с китайскими. Такое мнение в интервью высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, последние 30 лет Россия пыталась достичь баланса между Востоком и Западом, но эта стратегия менялась в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.
Эксперт напомнил, что в 1990-е годы, когда Китай ориентировался на США, российская концепция была проевропейской, а позже, после того как Европа "сдалась США", баланс сместился в сторону Азии.
"Мы никогда не будем жить по принципу "Мы на вас обиделись и никогда не будем с вами разговаривать". Мы и сейчас пытаемся договориться. А куда деваться? Мы на одной планете живем", — заявил Ищенко.
Он также отметил, что России выгодно, чтобы Европа и Китай торговали в рамках большой Евразии через российскую территорию.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что США "потеряли Россию и Индию, уступив их глубинному и темному Китаю". Американский президент сопроводил свои слова совместным фото президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди. Подробности в публикации США "потеряли" РФ и Индию из-за их отношений с Китаем - Трамп.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.
