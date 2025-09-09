Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов - 09.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250909/noskov-proryv-k-zolotomu-kolodezyu-vskryl-sistemnuyu-slabost-vsu-i-istoschenie-minnykh-zapasov-1068319460.html
Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов
Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов - 09.09.2025 Украина.ру
Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов
Тактический прорыв российских войск к Золотому Колодезю, достигнутый силами одной бригады, стал результатом как случайности, так и слабости обороны ВСУ на этом участке, где практически отсутствовали минные заграждения
2025-09-09T05:30
2025-09-09T05:30
новости
россия
украина
константиновка
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_713ac9d919305250321f58fd8f906d2e.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.По его словам, успех не был заранее спланированной операцией. "Этот прорыв – это смесь случайности и умения руководства одной нашей бригады воспользоваться этим счастливым случаем. При этом у нас не было резервов, которые могли бы превратить этот тактический прорыв в катастрофу для ВСУ", — заявил Носков.Он подчеркнул, что прорыв на 10 километров силами одной бригады свидетельствует о слабости противника. Носков также опроверг украинские заявления о переброске подразделения "Азов"*, отметив, что именно эти формирования отвечали за оборону и стали виновниками потери территории."Как только Украина сковала наш рывок, у нее сразу же начались проблемы под Константиновкой. Это позволило нам продвинуться к Плещеевке и от Часов Яра", — пояснил собеседник издания. Он добавил, что противник хотя и стабилизировал фронт, но не решил ни одной стратегической проблемы.Особое внимание Носков уделил вопросу минных заграждений: "Обычная мина остается одним из важнейших факторов этой войны. Противник опирается на большие поля минных заграждений. И если он их потеряет, это станет болезненно".Эксперт отметил, что успех под Золотым Колодезем во многом объясняется бедными минными полями на этом участке, в отличие от других направлений, где в 2022 году приходилось массово применять артиллерию для разминирования.Ранее сообщалось, что в районе Золотого Колодезя и Весёлого сложилась особенно напряженная обстановка, так как противник предпринимает отчаянные контратаки, пытаясь остановить продвижение российских подразделений. Подробности в публикации Российские войска развивают наступление под Лиманом.Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ukraina.ru/20250823/proryv-vs-rf-k-zolotomu-kolodezyu-pereros-v-operativnuyu-problemu-vsu--anpilogov-1067476091.html
россия
украина
константиновка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6471792ea9d556172ad50615a03af649.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, константиновка, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Константиновка, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов

05:30 09.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Тактический прорыв российских войск к Золотому Колодезю, достигнутый силами одной бригады, стал результатом как случайности, так и слабости обороны ВСУ на этом участке, где практически отсутствовали минные заграждения
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.
По его словам, успех не был заранее спланированной операцией. "Этот прорыв – это смесь случайности и умения руководства одной нашей бригады воспользоваться этим счастливым случаем. При этом у нас не было резервов, которые могли бы превратить этот тактический прорыв в катастрофу для ВСУ", — заявил Носков.
Он подчеркнул, что прорыв на 10 километров силами одной бригады свидетельствует о слабости противника. Носков также опроверг украинские заявления о переброске подразделения "Азов"*, отметив, что именно эти формирования отвечали за оборону и стали виновниками потери территории.
"Как только Украина сковала наш рывок, у нее сразу же начались проблемы под Константиновкой. Это позволило нам продвинуться к Плещеевке и от Часов Яра", — пояснил собеседник издания. Он добавил, что противник хотя и стабилизировал фронт, но не решил ни одной стратегической проблемы.
Особое внимание Носков уделил вопросу минных заграждений: "Обычная мина остается одним из важнейших факторов этой войны. Противник опирается на большие поля минных заграждений. И если он их потеряет, это станет болезненно".
Эксперт отметил, что успех под Золотым Колодезем во многом объясняется бедными минными полями на этом участке, в отличие от других направлений, где в 2022 году приходилось массово применять артиллерию для разминирования.
Ранее сообщалось, что в районе Золотого Колодезя и Весёлого сложилась особенно напряженная обстановка, так как противник предпринимает отчаянные контратаки, пытаясь остановить продвижение российских подразделений. Подробности в публикации Российские войска развивают наступление под Лиманом.
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
23 августа, 09:00
Прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю перерос в оперативную проблему ВСУ — АнпилоговУспешное продвижение российских войск на Покровском направлении демонстрирует эффективность новой тактики против украинской обороны. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Россия должна строить русскоцентричный мир, а не балансировать между Востоком и Западом — Ищенко
06:30Суслов: Европа планирует превратить Украину в "военный таран" против России
06:10Телеграм-паралич: Живов заявил о коллапсе связи на фронте из-за проблем с мессенджером
06:02Вы чьих будете: как на Украине президента назначать будут
06:00Командир отряда связи СпН "Ахмат": "По человеку, как правило, видно, какая работа раскроет его потенциал"
05:49Энергетические войны: Россия и Китай меняют мировой газовый рынок, ОПЕК+ сдерживает падение цен на нефть
05:30Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов
05:20Игорь Нагаев: Россия готовится к маленькой войне с Европой, а Китай - к большой войне Израиля с Ираном
05:10Дмитрий Штраус: Даже если США быстро захватят Каракас, армия Венесуэлы перейдет к партизанской войне
05:00Компромисс России и Китая по разделению влияния: Ищенко раскрыл “тайну” создания ШОС
04:56"Выстрел" в опере. Как Залужному медведь на ухо наступил
04:50Зачем Израиль "снимает засов с врат ада". И к чему это приведет? Семейные тайны
04:40Самовар, балалайка и медведь. Как на Украине шизофренически воюют с мультиками и русскоязычными певцами
04:37Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:30Уловка 22. Восточный вариант
04:30"На фронт отправят всех без исключения". Украинские и российские эксперты и политики о плане "Б" Киева
04:21ВС РФ поразили промышленный объект в Дружковке с помощью ОТРК «Искандер-М»
04:20Живов: взятие Покровска откроет путь к заключительной стадии освобождения Донбасса
04:10Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества
04:10Стальная кавалерия снова в бою. Тактические новинки спецоперации
Лента новостейМолния