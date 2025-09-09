https://ukraina.ru/20250909/noskov-proryv-k-zolotomu-kolodezyu-vskryl-sistemnuyu-slabost-vsu-i-istoschenie-minnykh-zapasov-1068319460.html

Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов

Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов

2025-09-09

Тактический прорыв российских войск к Золотому Колодезю, достигнутый силами одной бригады, стал результатом как случайности, так и слабости обороны ВСУ на этом участке, где практически отсутствовали минные заграждения

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.По его словам, успех не был заранее спланированной операцией. "Этот прорыв – это смесь случайности и умения руководства одной нашей бригады воспользоваться этим счастливым случаем. При этом у нас не было резервов, которые могли бы превратить этот тактический прорыв в катастрофу для ВСУ", — заявил Носков.Он подчеркнул, что прорыв на 10 километров силами одной бригады свидетельствует о слабости противника. Носков также опроверг украинские заявления о переброске подразделения "Азов"*, отметив, что именно эти формирования отвечали за оборону и стали виновниками потери территории."Как только Украина сковала наш рывок, у нее сразу же начались проблемы под Константиновкой. Это позволило нам продвинуться к Плещеевке и от Часов Яра", — пояснил собеседник издания. Он добавил, что противник хотя и стабилизировал фронт, но не решил ни одной стратегической проблемы.Особое внимание Носков уделил вопросу минных заграждений: "Обычная мина остается одним из важнейших факторов этой войны. Противник опирается на большие поля минных заграждений. И если он их потеряет, это станет болезненно".Эксперт отметил, что успех под Золотым Колодезем во многом объясняется бедными минными полями на этом участке, в отличие от других направлений, где в 2022 году приходилось массово применять артиллерию для разминирования.Ранее сообщалось, что в районе Золотого Колодезя и Весёлого сложилась особенно напряженная обстановка, так как противник предпринимает отчаянные контратаки, пытаясь остановить продвижение российских подразделений. Подробности в публикации Российские войска развивают наступление под Лиманом.Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.* Террористическая организация, запрещенная в России.

