https://ukraina.ru/20250909/noskov-proryv-k-zolotomu-kolodezyu-vskryl-sistemnuyu-slabost-vsu-i-istoschenie-minnykh-zapasov-1068319460.html
Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов
Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов - 09.09.2025 Украина.ру
Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов
Тактический прорыв российских войск к Золотому Колодезю, достигнутый силами одной бригады, стал результатом как случайности, так и слабости обороны ВСУ на этом участке, где практически отсутствовали минные заграждения
2025-09-09T05:30
2025-09-09T05:30
2025-09-09T05:30
новости
россия
украина
константиновка
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_713ac9d919305250321f58fd8f906d2e.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.По его словам, успех не был заранее спланированной операцией. "Этот прорыв – это смесь случайности и умения руководства одной нашей бригады воспользоваться этим счастливым случаем. При этом у нас не было резервов, которые могли бы превратить этот тактический прорыв в катастрофу для ВСУ", — заявил Носков.Он подчеркнул, что прорыв на 10 километров силами одной бригады свидетельствует о слабости противника. Носков также опроверг украинские заявления о переброске подразделения "Азов"*, отметив, что именно эти формирования отвечали за оборону и стали виновниками потери территории."Как только Украина сковала наш рывок, у нее сразу же начались проблемы под Константиновкой. Это позволило нам продвинуться к Плещеевке и от Часов Яра", — пояснил собеседник издания. Он добавил, что противник хотя и стабилизировал фронт, но не решил ни одной стратегической проблемы.Особое внимание Носков уделил вопросу минных заграждений: "Обычная мина остается одним из важнейших факторов этой войны. Противник опирается на большие поля минных заграждений. И если он их потеряет, это станет болезненно".Эксперт отметил, что успех под Золотым Колодезем во многом объясняется бедными минными полями на этом участке, в отличие от других направлений, где в 2022 году приходилось массово применять артиллерию для разминирования.Ранее сообщалось, что в районе Золотого Колодезя и Весёлого сложилась особенно напряженная обстановка, так как противник предпринимает отчаянные контратаки, пытаясь остановить продвижение российских подразделений. Подробности в публикации Российские войска развивают наступление под Лиманом.Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ukraina.ru/20250823/proryv-vs-rf-k-zolotomu-kolodezyu-pereros-v-operativnuyu-problemu-vsu--anpilogov-1067476091.html
россия
украина
константиновка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6471792ea9d556172ad50615a03af649.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, константиновка, вооруженные силы украины, вс рф
Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов
Тактический прорыв российских войск к Золотому Колодезю, достигнутый силами одной бригады, стал результатом как случайности, так и слабости обороны ВСУ на этом участке, где практически отсутствовали минные заграждения
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.
По его словам, успех не был заранее спланированной операцией. "Этот прорыв – это смесь случайности и умения руководства одной нашей бригады воспользоваться этим счастливым случаем. При этом у нас не было резервов, которые могли бы превратить этот тактический прорыв в катастрофу для ВСУ", — заявил Носков.
Он подчеркнул, что прорыв на 10 километров силами одной бригады свидетельствует о слабости противника. Носков также опроверг украинские заявления о переброске подразделения "Азов"*, отметив, что именно эти формирования отвечали за оборону и стали виновниками потери территории.
"Как только Украина сковала наш рывок, у нее сразу же начались проблемы под Константиновкой. Это позволило нам продвинуться к Плещеевке и от Часов Яра", — пояснил собеседник издания. Он добавил, что противник хотя и стабилизировал фронт, но не решил ни одной стратегической проблемы.
Особое внимание Носков уделил вопросу минных заграждений: "Обычная мина остается одним из важнейших факторов этой войны. Противник опирается на большие поля минных заграждений. И если он их потеряет, это станет болезненно".
Эксперт отметил, что успех под Золотым Колодезем во многом объясняется бедными минными полями на этом участке, в отличие от других направлений, где в 2022 году приходилось массово применять артиллерию для разминирования.
Ранее сообщалось, что в районе Золотого Колодезя и Весёлого сложилась особенно напряженная обстановка, так как противник предпринимает отчаянные контратаки, пытаясь остановить продвижение российских подразделений. Подробности в публикации Российские войска развивают наступление под Лиманом
.
* Террористическая организация, запрещенная в России.