На кого нацелился Трамп, пока укрепляются Россия, Индия и Китай и будет ли майдан в Непале — Ищенко

На кого нацелился Трамп, пока укрепляются Россия, Индия и Китай и будет ли майдан в Непале — Ищенко - 09.09.2025 Украина.ру

На кого нацелился Трамп, пока укрепляются Россия, Индия и Китай и будет ли майдан в Непале — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о проблеме... Украина.ру, 09.09.2025

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о проблеме международных институтов на примере ООН, а также проанализировал ситуацию в Непале и рассказал о стратегии президента США Дональда Трампа в Южной Азии: 00:18 – Что делать с международными институтами? 16:08 – О беспорядках в Непале; 24:08 – О депортации южнокорейских рабочих из США. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

2025

