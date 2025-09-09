https://ukraina.ru/20250909/na-kogo-natselilsya-tramp-poka-ukreplyayutsya-rossiya-indiya-i-kitay-i-budet-li-maydan-v-nepale--ischenko-1068418528.html
На кого нацелился Трамп, пока укрепляются Россия, Индия и Китай и будет ли майдан в Непале — Ищенко
На кого нацелился Трамп, пока укрепляются Россия, Индия и Китай и будет ли майдан в Непале — Ищенко - 09.09.2025 Украина.ру
На кого нацелился Трамп, пока укрепляются Россия, Индия и Китай и будет ли майдан в Непале — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о проблеме... Украина.ру, 09.09.2025
2025-09-09T20:29
2025-09-09T20:29
2025-09-09T20:29
сша
россия
индия
политика
дональд трамп
ростислав ищенко
украина.ру
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068418408_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f321eec84f555410812b4c49804e340b.jpg
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о проблеме международных институтов на примере ООН, а также проанализировал ситуацию в Непале и рассказал о стратегии президента США Дональда Трампа в Южной Азии: 00:18 – Что делать с международными институтами? 16:08 – О беспорядках в Непале; 24:08 – О депортации южнокорейских рабочих из США. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
сша
россия
индия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068418408_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91321ed8ac69d76e452699efe922eaac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, россия, индия, политика, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, оон, видео
США, Россия, Индия, политика, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, ООН