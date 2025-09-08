https://ukraina.ru/20250908/zhiteli-dnepropetrovskoy-oblasti-ostalis-bez-elektrichestva-iz-za-udarov-vs-rf-1068309595.html

Жители Днепропетровской области остались без электричества из-за ударов ВС РФ

Жители Днепропетровской области остались без электричества из-за ударов ВС РФ

В результате ударов "Гераней" в некоторых населенных пунктах Покровского района Днепропетровской области пропало электричество, передает 8 сентября телеграм-канал Украина.ру

Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о массированных налетах "Гераней" на объекты в Киеве и Киевской области. По жалобам местных каналов, удары по целям в Киеве наносились "со всех сторон", а взрывы гремели как в самой столице, на ее окраинах, так и в близлежащих районах.Несколько волн "Гераней" атаковали Триполье Киевской области, где, по данным местных каналов, поражена Трипольская ТЭС. Неоднократно сообщалось о взрывах в Обуховском и Бориспольском районах.Кроме того, поступала информация о поражении целей в Черниговской (Нежин), Днепропетровской (Павлоград), Сумской (Сумы), Черкасской, Житомирской, Харьковской (Изюмский район), Николаевской (Николаев), Одесской областях. В последней БПЛА работали ночью особенно часто.ВС РФ наносили удары по объектам на временно оккупированных территориях ДНР, где взрывы гремели в Славянске, Краматорске и других районах. По целям в оккупированном Краматорске ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами.Несколько раз "Герани" атаковали вражеские объекты в оккупированном Херсоне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

