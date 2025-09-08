Жители Днепропетровской области остались без электричества из-за ударов ВС РФ - 08.09.2025 Украина.ру
Жители Днепропетровской области остались без электричества из-за ударов ВС РФ
Жители Днепропетровской области остались без электричества из-за ударов ВС РФ - 08.09.2025 Украина.ру
Жители Днепропетровской области остались без электричества из-за ударов ВС РФ
В результате ударов "Гераней" в некоторых населенных пунктах Покровского района Днепропетровской области пропало электричество, передает 8 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-08T07:11
2025-09-08T08:55
новости
россия
днепропетровская область
киев
вкс
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о массированных налетах "Гераней" на объекты в Киеве и Киевской области. По жалобам местных каналов, удары по целям в Киеве наносились "со всех сторон", а взрывы гремели как в самой столице, на ее окраинах, так и в близлежащих районах.Несколько волн "Гераней" атаковали Триполье Киевской области, где, по данным местных каналов, поражена Трипольская ТЭС. Неоднократно сообщалось о взрывах в Обуховском и Бориспольском районах.Кроме того, поступала информация о поражении целей в Черниговской (Нежин), Днепропетровской (Павлоград), Сумской (Сумы), Черкасской, Житомирской, Харьковской (Изюмский район), Николаевской (Николаев), Одесской областях. В последней БПЛА работали ночью особенно часто.ВС РФ наносили удары по объектам на временно оккупированных территориях ДНР, где взрывы гремели в Славянске, Краматорске и других районах. По целям в оккупированном Краматорске ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами.Несколько раз "Герани" атаковали вражеские объекты в оккупированном Херсоне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
днепропетровская область
киев
новости, россия, днепропетровская область, киев, вкс
Новости, Россия, Днепропетровская область, Киев, ВКС

Жители Днепропетровской области остались без электричества из-за ударов ВС РФ

07:11 08.09.2025 (обновлено: 08:55 08.09.2025)
 
В результате ударов "Гераней" в некоторых населенных пунктах Покровского района Днепропетровской области пропало электричество, передает 8 сентября телеграм-канал Украина.ру
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о массированных налетах "Гераней" на объекты в Киеве и Киевской области.
По жалобам местных каналов, удары по целям в Киеве наносились "со всех сторон", а взрывы гремели как в самой столице, на ее окраинах, так и в близлежащих районах.
Несколько волн "Гераней" атаковали Триполье Киевской области, где, по данным местных каналов, поражена Трипольская ТЭС. Неоднократно сообщалось о взрывах в Обуховском и Бориспольском районах.
Кроме того, поступала информация о поражении целей в Черниговской (Нежин), Днепропетровской (Павлоград), Сумской (Сумы), Черкасской, Житомирской, Харьковской (Изюмский район), Николаевской (Николаев), Одесской областях. В последней БПЛА работали ночью особенно часто.
ВС РФ наносили удары по объектам на временно оккупированных территориях ДНР, где взрывы гремели в Славянске, Краматорске и других районах. По целям в оккупированном Краматорске ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами.
Несколько раз "Герани" атаковали вражеские объекты в оккупированном Херсоне.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
