Зеленский призвал США "решительно ответить" России

Зеленский призвал США "решительно ответить" России

Президент Украины ожидает от своих партнеров комплексного ответа после российского авиаудара, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье

2025-09-08T09:06

Владимир Зеленский заявил в воскресенье 7 сентября, что ожидает "решительного ответа" от США и других стран Запада после беспрецедентного российского авиаудара по Украине. Об этом 8 сентября пишет французская газета Le Figaro."Важно, чтобы партнеры комплексно отреагировали на эту атаку (...) Мы рассчитываем на решительный ответ со стороны Соединенных Штатов", — цитирует Зеленского французской издание.Оно также отметило, что президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он "недоволен" реакцией на крупнейший авиаудар по Украине, в результате которого погибли четыре человека в том числе двое в Киеве, и более двадцати получили ранения, а также загорелось здание украинского правительства."Я недоволен. Меня не устраивает вся эта ситуация", — сказал Трамп журналистам, которые спросили его об атаке в воскресенье утром.Французское издание отметило, что с начала СВО "правительственный квартал в Киеве оказался относительно защищенным от массированных российских ударов, которым регулярно подвергается столица".Франция оказывает режиму Зеленского большую всестороннюю военную, политическую. пропагандистскую и финансовую помощь. Французская армия обучает украинских военнослужащих, поставляет на Украину бронетехнику, оружие, боеприпасы, обмундирование и многое другое. Минобороны Франции полностью обучило и вооружило 155-ю бригаду ВСУ "имени Анны Киевской". Она стала фигурировать в скандальных публикациях французской прессы ещё до прибытия на Украину, а по прибытии стала примером массового дезертирства. Мнение западной прессы с другой стороны Атлантики на эту тему: "Сегодняшний удар российскими дронами смог прорвать самую сильную зону украинской ПВО" - New York Times.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

