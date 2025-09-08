https://ukraina.ru/20250908/zelenskiy-prizval-ssha-reshitelno-otvetit-rossii-1068312004.html
Зеленский призвал США "решительно ответить" России
Зеленский призвал США "решительно ответить" России
Президент Украины ожидает от своих партнеров комплексного ответа после российского авиаудара, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье
09:06 08.09.2025 (обновлено: 09:35 08.09.2025)
Президент Украины ожидает от своих партнеров комплексного ответа после российского авиаудара, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье
Владимир Зеленский заявил в воскресенье 7 сентября, что ожидает "решительного ответа" от США и других стран Запада после беспрецедентного российского авиаудара по Украине. Об этом 8 сентября пишет французская газета Le Figaro.
"Важно, чтобы партнеры комплексно отреагировали на эту атаку (...) Мы рассчитываем на решительный ответ со стороны Соединенных Штатов", — цитирует Зеленского французской издание.
Оно также отметило, что президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он "недоволен" реакцией на крупнейший авиаудар по Украине, в результате которого погибли четыре человека в том числе двое в Киеве, и более двадцати получили ранения, а также загорелось здание украинского правительства.
"Я недоволен. Меня не устраивает вся эта ситуация", — сказал Трамп журналистам, которые спросили его об атаке в воскресенье утром.
Французское издание отметило, что с начала СВО "правительственный квартал в Киеве оказался относительно защищенным от массированных российских ударов, которым регулярно подвергается столица".
Франция оказывает режиму Зеленского большую всестороннюю военную, политическую. пропагандистскую и финансовую помощь. Французская армия обучает украинских военнослужащих, поставляет на Украину бронетехнику, оружие, боеприпасы, обмундирование и многое другое.
Минобороны Франции полностью обучило и вооружило 155-ю бригаду ВСУ "имени Анны Киевской". Она стала фигурировать в скандальных публикациях французской прессы ещё до прибытия на Украину, а по прибытии стала примером массового дезертирства.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.