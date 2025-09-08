Зеленский призвал США "решительно ответить" России - 08.09.2025 Украина.ру
Зеленский призвал США "решительно ответить" России
Зеленский призвал США "решительно ответить" России - 08.09.2025 Украина.ру
Зеленский призвал США "решительно ответить" России
Президент Украины ожидает от своих партнеров комплексного ответа после российского авиаудара, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье
Владимир Зеленский заявил в воскресенье 7 сентября, что ожидает "решительного ответа" от США и других стран Запада после беспрецедентного российского авиаудара по Украине. Об этом 8 сентября пишет французская газета Le Figaro."Важно, чтобы партнеры комплексно отреагировали на эту атаку (...) Мы рассчитываем на решительный ответ со стороны Соединенных Штатов", — цитирует Зеленского французской издание.Оно также отметило, что президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он "недоволен" реакцией на крупнейший авиаудар по Украине, в результате которого погибли четыре человека в том числе двое в Киеве, и более двадцати получили ранения, а также загорелось здание украинского правительства."Я недоволен. Меня не устраивает вся эта ситуация", — сказал Трамп журналистам, которые спросили его об атаке в воскресенье утром.Французское издание отметило, что с начала СВО "правительственный квартал в Киеве оказался относительно защищенным от массированных российских ударов, которым регулярно подвергается столица".Франция оказывает режиму Зеленского большую всестороннюю военную, политическую. пропагандистскую и финансовую помощь. Французская армия обучает украинских военнослужащих, поставляет на Украину бронетехнику, оружие, боеприпасы, обмундирование и многое другое. Минобороны Франции полностью обучило и вооружило 155-ю бригаду ВСУ "имени Анны Киевской". Она стала фигурировать в скандальных публикациях французской прессы ещё до прибытия на Украину, а по прибытии стала примером массового дезертирства. Мнение западной прессы с другой стороны Атлантики на эту тему: "Сегодняшний удар российскими дронами смог прорвать самую сильную зону украинской ПВО" - New York Times.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
франция
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, авиаудары, ракетные удары по Украине, СВО, новости СВО сейчас, Франция, ПВО

Зеленский призвал США "решительно ответить" России

09:06 08.09.2025 (обновлено: 09:35 08.09.2025)
 
Президент Украины ожидает от своих партнеров комплексного ответа после российского авиаудара, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье
Владимир Зеленский заявил в воскресенье 7 сентября, что ожидает "решительного ответа" от США и других стран Запада после беспрецедентного российского авиаудара по Украине. Об этом 8 сентября пишет французская газета Le Figaro.
"Важно, чтобы партнеры комплексно отреагировали на эту атаку (...) Мы рассчитываем на решительный ответ со стороны Соединенных Штатов", — цитирует Зеленского французской издание.
Оно также отметило, что президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он "недоволен" реакцией на крупнейший авиаудар по Украине, в результате которого погибли четыре человека в том числе двое в Киеве, и более двадцати получили ранения, а также загорелось здание украинского правительства.
"Я недоволен. Меня не устраивает вся эта ситуация", — сказал Трамп журналистам, которые спросили его об атаке в воскресенье утром.
Французское издание отметило, что с начала СВО "правительственный квартал в Киеве оказался относительно защищенным от массированных российских ударов, которым регулярно подвергается столица".
Франция оказывает режиму Зеленского большую всестороннюю военную, политическую. пропагандистскую и финансовую помощь. Французская армия обучает украинских военнослужащих, поставляет на Украину бронетехнику, оружие, боеприпасы, обмундирование и многое другое.
Минобороны Франции полностью обучило и вооружило 155-ю бригаду ВСУ "имени Анны Киевской". Она стала фигурировать в скандальных публикациях французской прессы ещё до прибытия на Украину, а по прибытии стала примером массового дезертирства.
Мнение западной прессы с другой стороны Атлантики на эту тему: "Сегодняшний удар российскими дронами смог прорвать самую сильную зону украинской ПВО" - New York Times.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Украина США Россия Владимир Зеленский Дональд Трамп авиаудары ракетные удары по Украине СВО новости СВО сейчас Франция ПВО
 
