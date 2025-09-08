https://ukraina.ru/20250908/ukrainskiy-voennosluzhaschiy-pomogal-izbezhat-mobilizatsii-za-35-tys-1068328662.html
Украинский военнослужащий организовал бизнес на помощи соотечественникам, предлагая за национальную валюту США оформить непригодность к военной службе. Об этом 8 сентября сообщила Нацполиция Украины
Украинский военнослужащий помогал избежать мобилизации за $35 тыс
13:21 08.09.2025 (обновлено: 14:11 08.09.2025)
Украинский военнослужащий организовал бизнес на помощи соотечественникам, предлагая за национальную валюту США оформить непригодность к военной службе. Об этом 8 сентября сообщила Нацполиция Украины
"Фигурант за 35 тысяч долларов пообещал двоим мужчинам воспользоваться знакомствами и "сделать" им документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, в эту сумму входила и услуга по решению вопроса о снятии одного из клиентов с розыска за уклонение от мобилизации", - рассказали в Нацполиции.
Незадачливым бизнесменом оказался 35-летний военнослужащий.
"Злоумышленник заверил "клиентов", что имеет надежные связи с должностными лицами территориального центра комплектования и военно-врачебной комиссии, а потому легко поспособствует в оформлении нужных документов", - сказано в официальном сообщении.
Полицейские задержали дельца сразу после получения второй части денег из оговоренной с уклонистами суммы - 32 тысяч долларов США.
