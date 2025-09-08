Украинский военнослужащий помогал избежать мобилизации за $35 тыс - 08.09.2025 Украина.ру
Украинский военнослужащий помогал избежать мобилизации за $35 тыс
Украинский военнослужащий помогал избежать мобилизации за $35 тыс
Украинский военнослужащий организовал бизнес на помощи соотечественникам, предлагая за национальную валюту США оформить непригодность к военной службе. Об этом 8 сентября сообщила Нацполиция Украины
"Фигурант за 35 тысяч долларов пообещал двоим мужчинам воспользоваться знакомствами и "сделать" им документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, в эту сумму входила и услуга по решению вопроса о снятии одного из клиентов с розыска за уклонение от мобилизации", - рассказали в Нацполиции.Незадачливым бизнесменом оказался 35-летний военнослужащий."Злоумышленник заверил "клиентов", что имеет надежные связи с должностными лицами территориального центра комплектования и военно-врачебной комиссии, а потому легко поспособствует в оформлении нужных документов", - сказано в официальном сообщении.Полицейские задержали дельца сразу после получения второй части денег из оговоренной с уклонистами суммы - 32 тысяч долларов США.Ранее в новостях: СБУ резко подняла цены включения военнослужащих в обмен с Россией – депутат.Также 8 сентября стало известно, что Врач в Житомире спасала от насильственной мобилизации за $600.
13:21 08.09.2025 (обновлено: 14:11 08.09.2025)
 
© Фото : Нацполиция Украины
- РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Украинский военнослужащий организовал бизнес на помощи соотечественникам, предлагая за национальную валюту США оформить непригодность к военной службе. Об этом 8 сентября сообщила Нацполиция Украины
"Фигурант за 35 тысяч долларов пообещал двоим мужчинам воспользоваться знакомствами и "сделать" им документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, в эту сумму входила и услуга по решению вопроса о снятии одного из клиентов с розыска за уклонение от мобилизации", - рассказали в Нацполиции.
Незадачливым бизнесменом оказался 35-летний военнослужащий.
"Злоумышленник заверил "клиентов", что имеет надежные связи с должностными лицами территориального центра комплектования и военно-врачебной комиссии, а потому легко поспособствует в оформлении нужных документов", - сказано в официальном сообщении.
Полицейские задержали дельца сразу после получения второй части денег из оговоренной с уклонистами суммы - 32 тысяч долларов США.
Ранее в новостях: СБУ резко подняла цены включения военнослужащих в обмен с Россией – депутат.
Также 8 сентября стало известно, что Врач в Житомире спасала от насильственной мобилизации за $600.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
