Президентский урок Украине, прямо как в школе! Басюк о базовых принципах и гарантиях безопасности

2025-09-08T15:04

видео

украина

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068334605_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecf6b56d636a18ecfb03ffb0b6862917.jpg

На полях юбилейного Х Восточного экономического форума журналист издания Украина.ру Анна Черкасова пообщалась с членом комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности, представителем от исполнительного органа государственной власти Херсонской области Константином Басюком. Они обсудили гарантии безопасности Украине, а также потенциальные угрозы для России, исходящие от стран Запада.

