Президентский урок Украине, прямо как в школе! Басюк о базовых принципах и гарантиях безопасности - 08.09.2025
Президентский урок Украине, прямо как в школе! Басюк о базовых принципах и гарантиях безопасности
На полях юбилейного Х Восточного экономического форума журналист издания Украина.ру Анна Черкасова пообщалась с членом комитета Совфеда РФ по обороне и... Украина.ру, 08.09.2025
2025-09-08T15:04
2025-09-08T15:04
видео
украина
россия
херсонская область
гарантии безопасности
На полях юбилейного Х Восточного экономического форума журналист издания Украина.ру Анна Черкасова пообщалась с членом комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности, представителем от исполнительного органа государственной власти Херсонской области Константином Басюком. Они обсудили гарантии безопасности Украине, а также потенциальные угрозы для России, исходящие от стран Запада.
видео, украина, россия, херсонская область, гарантии безопасности
Видео, Украина, Россия, Херсонская область, гарантии безопасности

15:04 08.09.2025
 
На полях юбилейного Х Восточного экономического форума журналист издания Украина.ру Анна Черкасова пообщалась с членом комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности, представителем от исполнительного органа государственной власти Херсонской области Константином Басюком. Они обсудили гарантии безопасности Украине, а также потенциальные угрозы для России, исходящие от стран Запада.
5 сентября, 10:35
5 сентября, 10:35
WP: Белый дом останавливает европейские программы для противостояния РоссииПосле остановок Пентагоном программы обучения и поддержки прибалтийских армий администрация Белого дома прекратит европейские программы безопасности для противостояния России. Об этом 5 сентября написало издание The Washington Post
ВидеоУкраинаРоссияХерсонская областьгарантии безопасности
 
