Отбой ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Объявлена опасности по БПЛА - 08.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250908/otboy-raketnoy-opasnosti-v-korenevskom-i-sudzhanskom-rayonakh-kurskoy-oblasti-obyavlena-opasnosti-po-1068305003.html
Отбой ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Объявлена опасности по БПЛА
Отбой ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Объявлена опасности по БПЛА - 08.09.2025 Украина.ру
Отбой ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Объявлена опасности по БПЛА
Отбой ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Об этом в ночь на 8 сентября сообщает оперштаб региона
2025-09-08T02:04
2025-09-08T02:04
новости
украина.ру
курская область
ракеты
угроза
бпла
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Ракетная опасность была объявлена в 1:06 мск, отменена в 1:44 мск.В Курской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА."Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — говорится в сообщении оперчата региона.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, курская область, ракеты, угроза, бпла, всу
Новости, Украина.ру, Курская область, ракеты, угроза, БПЛА, ВСУ

Отбой ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Объявлена опасности по БПЛА

02:04 08.09.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Отбой ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Об этом в ночь на 8 сентября сообщает оперштаб региона
Ракетная опасность была объявлена в 1:06 мск, отменена в 1:44 мск.
В Курской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.
"Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — говорится в сообщении оперчата региона.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руКурская областьракетыугрозаБПЛАВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:27Итоги 7 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
02:17Силы ПВО сбили три украинских БПЛА над регионами России
02:04Отбой ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Объявлена опасности по БПЛА
01:44Ракетная опасность объявлена в Кореневском и Суджанском районах Курской области
01:36Столкновения протестующих с полицией начались в Стамбуле
01:22"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлен в Рязанской области
01:11Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Калуги
01:05Военная сводка за 7 сентября от ТГ-канала "Дневник десантника"
00:58Балтийское море делают ареной необъявленной гибридной войны против России - Патрушев
00:57Шесть человек в том числе ребёнок пострадали в результате удара БПЛА ВСУ по парку "Гулливер" в Донецке
00:19Ещё одна онлайн-карта направления 'Гераней" от украинских ТГ-каналов
00:16Украинские ТГ-каналы публикуют воздушную карту с примерным курсом "Гераней"
00:06Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области. Сводка угроз по регионам России на 0:00
18:13При обстреле Рыльска пострадал один мирный житель - Хинштейн
18:09Главком ВСУ Сырский снова соврал о возвращении территорий - украинский парламентарий
17:59Хочу прийти в Киев вместе с ВС РФ и задать вопросы: боец батальона Кривоноса "Немо"
17:55На Запорожском направлении ВС РФ ударили по украинскому комбинату абразивных материалов, но есть нюанс
17:55Красноармейское направление: ожесточённые бои за Удачное и продвижение к Мирнограду
17:50"Сегодняшний удар российскими дронами смог прорвать самую сильную зону украинской ПВО" - New York Times
17:42Украинизация означает уничтожение науки, школ и детской психики - украинский профессор
Лента новостейМолния