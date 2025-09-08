https://ukraina.ru/20250908/otboy-raketnoy-opasnosti-v-korenevskom-i-sudzhanskom-rayonakh-kurskoy-oblasti-obyavlena-opasnosti-po-1068305003.html

Отбой ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Объявлена опасности по БПЛА

Отбой ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Об этом в ночь на 8 сентября сообщает оперштаб региона

Ракетная опасность была объявлена в 1:06 мск, отменена в 1:44 мск.В Курской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА."Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — говорится в сообщении оперчата региона.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

