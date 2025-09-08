Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области. Сводка угроз по регионам России на 0:00

https://ukraina.ru/20250908/opasnost-ataki-bpla-obyavlena-v-belgorodskoy-oblasti-svodka-ugroz-po-regionam-rossii-na-000-1068300914.html

Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00 8 сентября

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) была объявлена в Тульской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Ростовской, Запорожской, Орловской областях, в Крыму, ДНР и ЛНР.Опасность по БПЛА также объявлялась для Крымского моста. В настоящее время с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.В Запорожской и Курской областях ранее объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Калужской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Самарской областях, а также для юга Московской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

