Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00 8 сентября, составленная по данным официальных источников и мониторинговых каналов
2025-09-08T00:06
2025-09-08T00:07
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) была объявлена в Тульской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Ростовской, Запорожской, Орловской областях, в Крыму, ДНР и ЛНР.Опасность по БПЛА также объявлялась для Крымского моста. В настоящее время с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.В Запорожской и Курской областях ранее объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Калужской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Самарской областях, а также для юга Московской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области. Сводка угроз по регионам России на 0:00

00:06 08.09.2025 (обновлено: 00:07 08.09.2025)
 
Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00 8 сентября, составленная по данным официальных источников и мониторинговых каналов
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) была объявлена в Тульской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Ростовской, Запорожской, Орловской областях, в Крыму, ДНР и ЛНР.
Опасность по БПЛА также объявлялась для Крымского моста. В настоящее время с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.
В Запорожской и Курской областях ранее объявлялась ракетная опасность.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Калужской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Самарской областях, а также для юга Московской области.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
02:27Итоги 7 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
02:17Силы ПВО сбили три украинских БПЛА над регионами России
02:04Отбой ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Объявлена опасности по БПЛА
01:44Ракетная опасность объявлена в Кореневском и Суджанском районах Курской области
01:36Столкновения протестующих с полицией начались в Стамбуле
01:22"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлен в Рязанской области
01:11Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Калуги
01:05Военная сводка за 7 сентября от ТГ-канала "Дневник десантника"
00:58Балтийское море делают ареной необъявленной гибридной войны против России - Патрушев
00:57Шесть человек в том числе ребёнок пострадали в результате удара БПЛА ВСУ по парку "Гулливер" в Донецке
00:19Ещё одна онлайн-карта направления 'Гераней" от украинских ТГ-каналов
00:16Украинские ТГ-каналы публикуют воздушную карту с примерным курсом "Гераней"
00:06Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области. Сводка угроз по регионам России на 0:00
18:13При обстреле Рыльска пострадал один мирный житель - Хинштейн
18:09Главком ВСУ Сырский снова соврал о возвращении территорий - украинский парламентарий
17:59Хочу прийти в Киев вместе с ВС РФ и задать вопросы: боец батальона Кривоноса "Немо"
17:55На Запорожском направлении ВС РФ ударили по украинскому комбинату абразивных материалов, но есть нюанс
17:55Красноармейское направление: ожесточённые бои за Удачное и продвижение к Мирнограду
17:50"Сегодняшний удар российскими дронами смог прорвать самую сильную зону украинской ПВО" - New York Times
17:42Украинизация означает уничтожение науки, школ и детской психики - украинский профессор
