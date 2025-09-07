ВСУ пожертвуют Сумами ради Купянска? Носков о явной лаже "Азова"* и походе на Гуляйполе - 07.09.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250907/vsu-pozhertvuyut-sumami-radi-kupyanska-noskov-o-yavnoy-lazhe-azova-i-pokhode-na-gulyaypole-1068271164.html
ВСУ пожертвуют Сумами ради Купянска? Носков о явной лаже "Азова"* и походе на Гуляйполе
ВСУ пожертвуют Сумами ради Купянска? Носков о явной лаже "Азова"* и походе на Гуляйполе - 07.09.2025 Украина.ру
ВСУ пожертвуют Сумами ради Купянска? Носков о явной лаже "Азова"* и походе на Гуляйполе
Военный обозреватель, доцент кафедры истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в эфире Украина.ру рассказал о причинах деградации... Украина.ру, 07.09.2025
Военный обозреватель, доцент кафедры истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в эфире Украина.ру рассказал о причинах деградации оборонных сил Украины, а также о войне малых групп:00:35 – О продвижении ВС РФ на донецком направлении;05:09 – Почему резерв противника не держит линию фронта?09:49 – Прорыв к Золотому Колодезю;18:33 – Дистанционное минирование местности;23:12 – Операции ВС РФ под Купянском;29:40 – Продвижение в направлении Ямполя;32:16 – Проблема с водоснабжением в Донецке.*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещенный в РФ, а также Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
ВСУ пожертвуют Сумами ради Купянска? Носков о явной лаже "Азова"* и походе на Гуляйполе

10:21 07.09.2025
 
Военный обозреватель, доцент кафедры истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в эфире Украина.ру рассказал о причинах деградации оборонных сил Украины, а также о войне малых групп:
00:35 – О продвижении ВС РФ на донецком направлении;
05:09 – Почему резерв противника не держит линию фронта?
09:49 – Прорыв к Золотому Колодезю;
18:33 – Дистанционное минирование местности;
23:12 – Операции ВС РФ под Купянском;
29:40 – Продвижение в направлении Ямполя;
32:16 – Проблема с водоснабжением в Донецке.
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещенный в РФ, а также Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния