https://ukraina.ru/20250907/gimalai-nikomu-ne-dadut-pobedit-kupriyanov-o-territorialnom-konflikte-indii-i-kitaya-1068196212.html
Гималаи никому не дадут победить: Куприянов о территориальном конфликте Индии и Китая
Гималаи никому не дадут победить: Куприянов о территориальном конфликте Индии и Китая - 07.09.2025 Украина.ру
Гималаи никому не дадут победить: Куприянов о территориальном конфликте Индии и Китая
Территориальный спор между Индией и Китаем, продолжающийся с 1962 года, не является экзистенциальным для обеих сторон, поскольку ни одна из стран не может достичь полной победы из-за географического барьера в виде Гималаев
2025-09-07T05:30
2025-09-07T05:30
2025-09-07T05:30
новости
индия
китай
пекин
россия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103395/64/1033956409_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_34d9782e1a288a3eecf1656547e644df.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.По его словам, основной проблемой остается глубокое взаимное недоверие, а не пограничные вопросы. Эксперт отметил, что обе стороны осознают невозможность достижения своих максимальных территориальных требований: Индия не вернет Аксайчин, а Китай не получит Южный Тибет.При этом китайские компании не рассматривают Индию как перспективный рынок из-за жестких защитных барьеров в стратегических отраслях индийской экономики."Индия понимает, что никогда не вернет себе Аксайчин. Китай понимает, что никогда не получит Южный Тибет. И для обеих сторон этот конфликт не является экзистенциальным. Индийские танки не пойдут на Пекин, китайские танки не пойдут на Дели. Просто потому, что есть Гималаи", — заявил Куприянов.Он подчеркнул, что настоящей проблемой является не территориальный спор, а фундаментальное недоверие между странами и отсутствие взаимной заинтересованности в углублении экономического сотрудничества."Основная проблема – глубокое недоверие, которое индийское руководство питает в отношении Китая. А с китайской стороны не заинтересованы в отношениях с Индией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Куприянова: В Индии до сих пор не все знают, что Украина – отдельная от России страна читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250903/kitayskaya-initsiativa-o-globalnom-upravlenii-putin-podderzhal-mnogopolyarnyy-mir-1068118935.html
индия
китай
пекин
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103395/64/1033956409_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_66405d8dd39bc1fe09e05e7e5ac1dff4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, индия, китай, пекин, россия, украина.ру
Гималаи никому не дадут победить: Куприянов о территориальном конфликте Индии и Китая
Территориальный спор между Индией и Китаем, продолжающийся с 1962 года, не является экзистенциальным для обеих сторон, поскольку ни одна из стран не может достичь полной победы из-за географического барьера в виде Гималаев
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
По его словам, основной проблемой остается глубокое взаимное недоверие, а не пограничные вопросы. Эксперт отметил, что обе стороны осознают невозможность достижения своих максимальных территориальных требований: Индия не вернет Аксайчин, а Китай не получит Южный Тибет.
При этом китайские компании не рассматривают Индию как перспективный рынок из-за жестких защитных барьеров в стратегических отраслях индийской экономики.
"Индия понимает, что никогда не вернет себе Аксайчин. Китай понимает, что никогда не получит Южный Тибет. И для обеих сторон этот конфликт не является экзистенциальным. Индийские танки не пойдут на Пекин, китайские танки не пойдут на Дели. Просто потому, что есть Гималаи", — заявил Куприянов.
Он подчеркнул, что настоящей проблемой является не территориальный спор, а фундаментальное недоверие между странами и отсутствие взаимной заинтересованности в углублении экономического сотрудничества.
"Основная проблема – глубокое недоверие, которое индийское руководство питает в отношении Китая. А с китайской стороны не заинтересованы в отношениях с Индией", — резюмировал собеседник издания.