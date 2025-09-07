Гималаи никому не дадут победить: Куприянов о территориальном конфликте Индии и Китая - 07.09.2025 Украина.ру
Гималаи никому не дадут победить: Куприянов о территориальном конфликте Индии и Китая
Гималаи никому не дадут победить: Куприянов о территориальном конфликте Индии и Китая
Территориальный спор между Индией и Китаем, продолжающийся с 1962 года, не является экзистенциальным для обеих сторон, поскольку ни одна из стран не может достичь полной победы из-за географического барьера в виде Гималаев
2025-09-07T05:30
2025-09-07T05:30
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.По его словам, основной проблемой остается глубокое взаимное недоверие, а не пограничные вопросы. Эксперт отметил, что обе стороны осознают невозможность достижения своих максимальных территориальных требований: Индия не вернет Аксайчин, а Китай не получит Южный Тибет.При этом китайские компании не рассматривают Индию как перспективный рынок из-за жестких защитных барьеров в стратегических отраслях индийской экономики."Индия понимает, что никогда не вернет себе Аксайчин. Китай понимает, что никогда не получит Южный Тибет. И для обеих сторон этот конфликт не является экзистенциальным. Индийские танки не пойдут на Пекин, китайские танки не пойдут на Дели. Просто потому, что есть Гималаи", — заявил Куприянов.Он подчеркнул, что настоящей проблемой является не территориальный спор, а фундаментальное недоверие между странами и отсутствие взаимной заинтересованности в углублении экономического сотрудничества."Основная проблема – глубокое недоверие, которое индийское руководство питает в отношении Китая. А с китайской стороны не заинтересованы в отношениях с Индией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Куприянова: В Индии до сих пор не все знают, что Украина – отдельная от России страна читайте на сайте Украина.ру.
Гималаи никому не дадут победить: Куприянов о территориальном конфликте Индии и Китая

05:30 07.09.2025
 
Территориальный спор между Индией и Китаем, продолжающийся с 1962 года, не является экзистенциальным для обеих сторон, поскольку ни одна из стран не может достичь полной победы из-за географического барьера в виде Гималаев
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
По его словам, основной проблемой остается глубокое взаимное недоверие, а не пограничные вопросы. Эксперт отметил, что обе стороны осознают невозможность достижения своих максимальных территориальных требований: Индия не вернет Аксайчин, а Китай не получит Южный Тибет.
При этом китайские компании не рассматривают Индию как перспективный рынок из-за жестких защитных барьеров в стратегических отраслях индийской экономики.
"Индия понимает, что никогда не вернет себе Аксайчин. Китай понимает, что никогда не получит Южный Тибет. И для обеих сторон этот конфликт не является экзистенциальным. Индийские танки не пойдут на Пекин, китайские танки не пойдут на Дели. Просто потому, что есть Гималаи", — заявил Куприянов.
Он подчеркнул, что настоящей проблемой является не территориальный спор, а фундаментальное недоверие между странами и отсутствие взаимной заинтересованности в углублении экономического сотрудничества.
"Основная проблема – глубокое недоверие, которое индийское руководство питает в отношении Китая. А с китайской стороны не заинтересованы в отношениях с Индией", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Куприянова: В Индии до сих пор не все знают, что Украина – отдельная от России страна читайте на сайте Украина.ру.
