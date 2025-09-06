https://ukraina.ru/20250906/puskay-drug-druga-ubivayut-ischenko-o-raschetlivoy-pozitsii-polshi-1068194839.html
“Пускай друг друга убивают": Ищенко о расчетливой позиции Польши
Несмотря на внутренние политические разногласия и ужесточение миграционной политики, Польша продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией, поскольку русофобия остается стержнем внешней политики Варшавы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться читайте на сайте Украина.ру.
Несмотря на внутренние политические разногласия и ужесточение миграционной политики, Польша продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией, поскольку русофобия остается стержнем внешней политики Варшавы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт пояснил, что текущие решения по приостановке финансирования связаны с внутриполитической борьбой между президентом и правительством, а не с изменением стратегического курса. Он отметил, что польское общество, хотя и устало от украинских беженцев, продолжает поддерживать помощь Киеву из-за страха перед Россией.
"Поляки говорят: "Да, на Украине бандеровцы. Мы их не любим. Но они воюют с русскими. А когда русские их победят, то придут за нами. Поэтому надо бандеровцам помогать"", — заявил Ищенко.
Он подчеркнул, что даже при смене власти русофобский курс Польши остается неизменным. Собеседник издания напомнил, что, несмотря на отказ от отправки своих солдат, Варшава продолжает критически важную логистическую поддержку через хаб в Жешуве.
"Поэтому рассчитывать на то, что поляки так возненавидят бандеровцев, что полюбят Россию, не приходится", — резюмировал Ищенко.