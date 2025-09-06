История отечественного виноделия и выбор покупателя: площадка "Виноград" на ВЭФ-2025 - 06.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250906/istoriya-otechestvennogo-vinodeliya-i-vybor-pokupatelya-ploschadka-vinograd-na-vef-2025-1068246253.html
История отечественного виноделия и выбор покупателя: площадка "Виноград" на ВЭФ-2025
История отечественного виноделия и выбор покупателя: площадка "Виноград" на ВЭФ-2025 - 06.09.2025 Украина.ру
История отечественного виноделия и выбор покупателя: площадка "Виноград" на ВЭФ-2025
На Восточном экономическом форуме съёмочная группа издания Украина.ру посетила тематическую площадку "Виноград" на которой представлены отечественные винные... Украина.ру, 06.09.2025
2025-09-06T13:26
2025-09-06T13:26
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068246072_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a01089b2d997aa121a8aaaadec84d3c1.jpg
На Восточном экономическом форуме съёмочная группа издания Украина.ру посетила тематическую площадку "Виноград" на которой представлены отечественные винные производители. Корреспондент Анна Черкасова узнала об истории создания винных предприятий нашей страны и о том, как правильно выбрать лучшее вино по хорошей цене.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068246072_229:0:1189:720_1920x0_80_0_0_1bbc09ddc4df109e8f05e02ab295feac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, видео
Украина.ру

История отечественного виноделия и выбор покупателя: площадка "Виноград" на ВЭФ-2025

13:26 06.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
На Восточном экономическом форуме съёмочная группа издания Украина.ру посетила тематическую площадку "Виноград" на которой представлены отечественные винные производители.
Корреспондент Анна Черкасова узнала об истории создания винных предприятий нашей страны и о том, как правильно выбрать лучшее вино по хорошей цене.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Убийца Парубия, встречи Путина, фронтовые успехи и киевская "акция". Неделя в фотографиях
14:27Беспредел в Харькове: сотрудники ТЦК избили адвоката и выбросили из военкомата
14:07Трагедия украинской беженки: убийство в США раскрывает лицемерие Запада
14:04В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ погибли два человека, еще один ранен
13:33“Обеление нацизма происходит не только на Украине”. Михалков ответил на вопрос Украина.ру
13:28Арьяна и Дарина Дагбацыреновы о встрече с Путиным: Когда президент нас обнял, мы ощутили всю мощь России
13:26История отечественного виноделия и выбор покупателя: площадка "Виноград" на ВЭФ-2025
13:25В Киеве горит кондитерская фабрика Порошенко*
13:23Стратегическое наступление: ВС РФ активизировали продвижение на ключевых направлениях
12:48Психологическая операция: российские войска распространяют агитационные материалы в Чернигове
12:36Активное продвижение: российские войска развивают успех в Харьковской области
12:30Судебные приставы начали изымать активы Штенгеловых. Главные новости к 12:30
12:10Начало решающей битвы: российские войска вступили в бои за Ямполь на Северском направлении
11:55Конфликт на Украине может закончиться в 2025 году - Юсов
11:29ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Славянске
11:24Скандал в Австрии: оппозиция требует объяснений о передаче Киеву спецпоездов на фоне растущего госдолга
11:13ВС РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в районе Славянска
11:06Зеленский потребовал, чтобы Путин приехал на переговоры в Киев
11:01Растущее сопротивление: Германия присоединяется к странам, отказавшимся от отправки войск на Украину
10:54Российские войска успешно продвигаются в Харьковской области
Лента новостейМолния