Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Калуги

2025-09-05T01:34

"Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Ограничения на работу также продолжают действовать а аэропорту Тамбова (Донское).Введённые ранее ограничения в аэропорту Волгограда были сняты в 23:10 мск.В Калужской области объявлен "жёлтый уровень" опасности по БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

