Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Калуги - 05.09.2025
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Калуги
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Калуги - 05.09.2025 Украина.ру
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Калуги
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Калуги, в ночь на 5 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-09-05T01:34
2025-09-05T01:36
"Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Ограничения на работу также продолжают действовать а аэропорту Тамбова (Донское).Введённые ранее ограничения в аэропорту Волгограда были сняты в 23:10 мск.В Калужской области объявлен "жёлтый уровень" опасности по БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Калуги

01:34 05.09.2025 (обновлено: 01:36 05.09.2025)
 
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Калуги, в ночь на 5 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Ограничения на работу также продолжают действовать а аэропорту Тамбова (Донское).
Введённые ранее ограничения в аэропорту Волгограда были сняты в 23:10 мск.
В Калужской области объявлен "жёлтый уровень" опасности по БПЛА.
Лента новостейМолния