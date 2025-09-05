Сэмюэль Трэпп о том, почему до Трампа не доходит правда об СВО - 05.09.2025 Украина.ру
Сэмюэль Трэпп о том, почему до Трампа не доходит правда об СВО
Сэмюэль Трэпп о том, почему до Трампа не доходит правда об СВО
2025-09-05T15:23
2025-09-05T15:23
Американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп в студии Украина.ру рассказал, что рядовые американцы знают об Украине, объяснил, что означает для всего мира встреча Трампа и Путина на Аляске и каким будет взаимодействие России, США и Китая. 00:48 – Достижения Трампа на посту президента США; 06:54 – Позиция Трампа по Украине; 11:46 – Встреча лидеров России и США на Аляске; 16:52 – Почему Трамп так часто меняет позицию? 20:43 – Культура отмены в США; 21:07 – Как изменилась Россия с 90-х; 25:25 – Развитие отношений между Россией и США; 27:17 – Взаимодействие между США, Европой и Британией; 29:44 – Информационный пузырь Трампа; 32:19 – Встреча с Трампом на российской территории; 37:42 – Референдум на Украине;
Сэмюэль Трэпп о том, почему до Трампа не доходит правда об СВО

15:23 05.09.2025
 
Американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп в студии Украина.ру рассказал, что рядовые американцы знают об Украине, объяснил, что означает для всего мира встреча Трампа и Путина на Аляске и каким будет взаимодействие России, США и Китая.
00:48 – Достижения Трампа на посту президента США;
06:54 – Позиция Трампа по Украине;
11:46 – Встреча лидеров России и США на Аляске;
16:52 – Почему Трамп так часто меняет позицию?
20:43 – Культура отмены в США;
21:07 – Как изменилась Россия с 90-х;
25:25 – Развитие отношений между Россией и США;
27:17 – Взаимодействие между США, Европой и Британией;
29:44 – Информационный пузырь Трампа;
32:19 – Встреча с Трампом на российской территории;
37:42 – Референдум на Украине;
